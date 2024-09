Tyreek Hill diz que a polícia sentiu que ele era uma ameaça, mas não entende por quê

Monte Tyreek diz que sua interação com a polícia passou de calma a caótica em questão de momentos… e isso o fez sentir que a polícia o via como uma ameaça.

O wide receiver do Miami Dolphins está falando sobre a detenção de trânsito no domingo fora do estádio do time… dizendo à NBC News que as coisas “passaram de 0 a 60 imediatamente”.