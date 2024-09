Tyreek Hill diz que poderia ter lidado melhor com a abordagem de trânsito

MIAMI — Três dias após sua detenção por policiais de Miami-Dade, o wide receiver dos Dolphins, Tyreek Hill, disse que “poderia ter sido melhor” em termos de como lidou com a situação.

Hill foi parado por excesso de velocidade aproximadamente três horas antes da abertura da temporada dos Dolphins no domingo contra o Jacksonville Jaguars. Imagens da câmera corporal divulgadas na segunda-feira à noite mostraram que Hill demorou a abaixar a janela quando solicitado pelo policial que o parou e, por fim, foi mandado sair do veículo.

Quando ele não obedeceu rápido o suficiente, um policial, que desde então foi identificado como Danny Torres, o tirou do carro e o algemou enquanto ele estava de bruços no pavimento. Torres ajoelhou-se nas costas de Hill enquanto o algemava e o forçou a cair no chão novamente cerca de um minuto depois, quando Hill demorou a obedecer a uma ordem para se sentar.

Em declarações à mídia local na quarta-feira, Hill explicou por que demorou a baixar a janela e assumiu a responsabilidade por seu comportamento — ao mesmo tempo em que condenou o comportamento de Torres.

“Minha vida inteira é sobre responsabilidade. Como posso melhorar?” Hill disse quarta-feira. “Eu diria que poderia ter sido melhor. Eu poderia ter abaixado minha janela naquele instante. Mas a questão sobre mim é, cara, eu não quero atenção. Eu não quero [there] para ser câmeras fora, telefones em você naquele momento — mas no final do dia, eu sou humano. Eu tenho que seguir regras. Eu tenho que fazer o que todo mundo faria.

“Agora isso lhes dá o direito de literalmente me espancar até a morte? Absolutamente não. Mas no final do dia, eu queria poder voltar e fazer as coisas de forma um pouco diferente.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Hill disse que estava em um cinema na segunda-feira à noite quando as imagens da câmera corporal foram divulgadas; ele recebeu uma ligação do diretor de segurança dos Dolphins, Drew Brooks, alertando-o.

Ele saiu do cinema para assistir à filmagem, que descreveu como “chocante”.

“Sinto que lidei bem com essa situação”, disse ele. “Mas, obviamente, como eu disse, posso ser melhor, mas é chocante, cara. É realmente louco saber que você tem policiais neste mundo que literalmente fazem isso com câmeras corporais ligadas. É triste. É realmente triste. O que traz outra conversa e leva ao que eles fariam se não tivessem câmeras corporais? O que é ainda mais louco. Então, é muita coisa para desempacotar, cara.”

Por meio de seu advogado, Julius Collins, Hill divulgou uma declaração na terça-feira à noite pedindo a demissão imediata de Torres do Departamento de Polícia de Miami-Dade. Torres, um veterano de 27 anos no MDPD, está atualmente em funções administrativas durante uma investigação de assuntos internos do incidente.

Hill manteve firme sua declaração na quarta-feira, dizendo que Torres tinha que sair — não apenas por suas ações contra Hill, mas também pelo que ele fez aos companheiros de equipe de Hill, Jonnu Smith e Calais Campbell, que estiveram no local no domingo para apoiar Hill.

Imagens da câmera corporal mostram Torres abordando Smith agressivamente logo após forçar Hill algemado ao chão e, mais tarde, deter Campbell pelo que o ex-vencedor do prêmio Walter Payton Homem do Ano descreveu como “desobedecer a uma ordem direta”.

“Eu diria que eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter abaixado minha janela naquele instante. Mas a questão sobre mim é, cara, eu não quero atenção. Eu não quero [there] para ser câmeras fora, telefones em você naquele momento — mas no final do dia, eu sou humano. Eu tenho que seguir regras. Eu tenho que fazer o que todo mundo faria. Agora isso dá a eles o direito de literalmente bater o cachorro para fora de mim? Absolutamente não.” Colina Tyreek

“Ele tem que ir, cara”, disse Hill sobre Torres. “Porque naquele instante, ele não só me tratou mal, sabe o que estou dizendo? Ele também tratou meus companheiros de equipe com desrespeito. Ele disse algumas palavras malucas para eles, e eles nem fizeram nada. O que eles fizeram com você? Eles estavam apenas andando na calçada.”

Hill também disse que a representação legal de Torres entrou em contato com ele e Collins para tentar se desculpar, mas que a oferta foi recusada.

Na filmagem da câmera corporal, Hill é ouvido dizendo que recentemente passou por uma cirurgia no joelho, pouco antes de Torres forçá-lo a ir para o chão pela segunda vez. O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, confirmou que Hill passou por um “pequeno procedimento” no joelho durante a offseason, com Hill esclarecendo que foi para Antígua para receber uma injeção de células-tronco.

McDaniel disse que sentiu tristeza em vez de choque quando assistiu à filmagem pela primeira vez. Ele disse que o All-Pro poderia ter lidado melhor com a situação, mas acrescentou que a reação dos policiais foi “desnecessária” e que uma conversa sobre o que provocou o incidente foi “trivial”.

Embora Hill tenha sido inflexível sobre seu desejo pela demissão de Torres, ele disse que não protestaria e não queria “desfinanciar a polícia”. Ele reiterou que “ama” a polícia e quer ser um policial um dia — mas espera que, assim como no futebol, as pessoas possam assistir à fita e “melhorar com ela”.

Hill tem estado no centro de vários incidentes fora de campo desde que se juntou aos Dolphins em 2022, incluindo uma briga física com um funcionário da Haulover Marina em junho de 2023 e um processo que alega que ele quebrou a perna de um influenciador de mídia social no início deste ano.

McDaniel disse que Hill é “um ser humano diferente” de quando se conheceram, e Hill, 30, disse que acredita ter crescido nos últimos anos.

“Isso aconteceu na hora certa da minha vida porque a maneira como amadureci, a maneira como tenho lidado com meus filhos, me destacando como pai, tudo isso, cara”, disse Hill na quarta-feira. “Quanto mais velho fico, cara, mais percebo o quão importante é para mim ser apenas um profissional. Obviamente, quando você entra na liga pela primeira vez, você só quer se divertir, fazer o que quiser. Mas eu fiz tudo isso. Agora vejo o quão importante é ser pai, ser marido, ser filho e ser apenas aquele homem de família que meus avós me criaram para ser, cara.

“Então essa é a maturidade [McDaniel is] falando sobre. Quando meus companheiros de equipe me veem agora, estou com minha esposa, estou com meus filhos. Estou aproveitando a vida, cara. Estou desacelerando minha vida. Não estou fazendo as coisas malucas que costumava fazer quando entrei na liga. Estou lidando comigo mesmo com muita dignidade agora em muitos aspectos.”

Falando com um pequeno grupo de repórteres em Pittsburgh, o diretor executivo da Associação de Jogadores da NFL, Lloyd Howell, expressou frustração com o incidente em Miami e disse que o sindicato ofereceu apoio a Hill e aos outros jogadores afetados dos Dolphins.

“Como ser humano, chocado, consternado, desapontado, com raiva, frustrado que aqui estamos, caras prestes a ir para o local de trabalho e trabalho e você está sendo jogado no chão, arrastado para fora do seu carro, você está beijando o asfalto”, disse Howell sobre sua reação. “Isso não é, eu acho, bom para ninguém.

“… Acho que, para o futuro, é uma função da comunicação, não importa quais sejam suas circunstâncias, cuidar de si mesmo, de sua família, e espero que isso se traduza em campo. Então é onde as coisas estão agora. Sei que há investigações e coisas desse tipo. Não é meu lugar opinar sobre isso, mas estamos tentando dar o máximo de apoio aos nossos jogadores, nossos membros, enquanto eles passam pela vida cotidiana, bem como o que acontece em campo.”

Howell disse que a NFLPA trabalha para educar seus membros sobre o que fazer em situações semelhantes como parte de vários programas educacionais e de enriquecimento fora do campo.

“Esses são profissionais que estão no centro das atenções há algum tempo e, tanto no nível do clube quanto no PA, estamos constantemente falando sobre estar ciente do seu entorno e isso, aquilo e o outro”, disse Howell. “Continuaremos a fazer isso, mas acho que Scottie Scheffler também foi parado a caminho de um evento de golfe significativo. Então, isso está acontecendo em todos os lugares, evidentemente.

“Queremos ter certeza de que nossos rapazes estejam cientes. … Certamente, alguém de Tyreek e Calais [Campbell] a estatura traz isso para casa, então estamos nos certificando de aprender com isso e também podemos aconselhar os caras sobre o que procurar.”

Brooke Pryor, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.