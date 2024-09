Tyreek Hill e Jaylen Waddle, dos Dolphins, treinando após lesões

MIAMI — Tyreek Hill e Jaylen Waddle voltaram aos treinos na segunda-feira, um sinal positivo para os principais wide receivers do Miami Dolphins da temporada passada.

Waddle lutou contra lesões não reveladas durante todo o verão, não jogou em nenhuma das partidas da pré-temporada e usou uma camisa vermelha sem contato durante a última semana da pré-temporada. Hill também ficou fora dos três jogos da pré-temporada e também perdeu o treino conjunto do time com o Tampa Bay Buccaneers devido a uma lesão no polegar.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, disse que não houve contratempos para nenhum dos jogadores. Nenhum deles usou uma camisa sem contato durante a parte do treino de segunda-feira aberta à mídia.

Aaron Brewer também retornou ao campo de treino na segunda-feira após perder as últimas três semanas com uma lesão no braço inferior. Seu status para o jogo de Miami contra o Jacksonville Jaguars na Semana 1 ainda não foi determinado, mas McDaniel disse que está confiante em qualquer cenário.

“Sinto-me ótimo sobre nossa linha ofensiva inicial”, disse McDaniel. “Também me sinto ótimo sobre as contingências que temos em vigor, caso tenhamos uma versão diferente disso esta semana.”

Jevon Holland e Jalen Ramsey estavam presentes na parte de alongamento do treino de segunda-feira. Ramsey deixou o campo logo após a chegada da mídia, mas Holland pareceu participar integralmente.