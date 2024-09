Tyreek Hill exige que oficial seja demitido por detenção de trânsito

Monte Tyreek está pedindo que o policial no centro de sua controversa detenção seja chutado o mais rápido possível… alegando que o uso da força durante a parada de trânsito foi “excessivo, crescente e imprudente”.

O advogado do astro do Miami Dolphins, Júlio B. Collinsdivulgou um comunicado em seu nome … dizendo que sua equipe jurídica revisou minuciosamente as imagens do incidente e observou vários casos em que acreditam que o policial ultrapassou os limites.



A equipe de Hill listou cada problema … afirmando que o policial colocou duas vezes as mãos em volta do pescoço, puxou-o com força para fora do carro esporte e colocou-o de bruços na calçada.

Eles também notaram que o policial colocou o joelho nas costas de Hill com a mão em volta de sua nuca … e mais uma vez usou a força ao forçar o algemado campeão do Super Bowl a sentar-se no chão, apesar de declarar sua intenção de seguir as ordens.



A equipe de Hill também achou totalmente errado da parte do policial ignorar sua declaração sobre um procedimento recente feito em seu joelho.

“Somos da opinião que o uso da força pelo oficial foi excessivo, crescente e imprudente”, dizia o comunicado. “Estamos exigindo que o oficial seja demitido imediatamente.”

A equipe de Hill disse que o incidente de domingo é mais um lembrete do que as comunidades negras e minoritárias enfrentam diariamente… e o receptor quer ajudar a trazer mudanças para isso.

“Embora não estejamos de forma alguma acusando o policial de ser racista, estamos acusando os costumes e práticas da aplicação da lei, de um ponto de vista histórico, de serem discriminatórios e opressivos para as comunidades negras e minoritárias”, disse o comunicado.

“Não podemos ignorar este facto e permanecer em silêncio sobre o assunto só porque é uma conversa difícil”.