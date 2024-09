Tyreek Hill lamenta ações durante a parada de trânsito, mas os policiais ainda estão errados

Reproduzir conteúdo de vídeo



Monte Tyreek está colocando (alguma) culpa diretamente em si mesmo, dizendo que gostaria de poder “voltar e fazer as coisas de maneira diferente” durante seu encontro com a polícia … ao mesmo tempo em que deixa bem claro, apesar de sua atitude espinhosa, os policiais não tinham o direito de seja físico com ele!

Hill, de 30 anos, se encontrou com repórteres em Miami na quarta-feira – quando perguntaram ao receptor do All-Pro se ele poderia ter se comportado melhor durante a parada de trânsito fora do Hard Rock Stadium antes do jogo dos Dolphins no domingo.

“Minha vida é toda uma questão de responsabilidade. Então, agora, tenho familiares que são policiais. Tivemos conversas. Sim, direi que poderia ter sido melhor”, admitiu Cheetah no centro de treino dos Dolphins, acrescentando: ” Eu poderia ter baixado minha janela naquele instante, mas o problema sobre mim é que não quero atenção, não quero ser como câmeras e telefones voltados para você naquele momento.



“Mas no final das contas, sou humano. Tenho que seguir as regras. Fazer o que todo mundo faria. Agora, isso lhes dá o direito de literalmente me espancar? De jeito nenhum. Mas no final de naquele dia, eu gostaria de poder voltar e fazer as coisas de forma diferente.”

É claro que o incidente polarizou os fãs… com muitos colocando a culpa nos policiais, que não conseguiram diminuir a escalada e, em vez disso, aumentaram a intensidade durante a parada.

Outros culparam o comportamento de Tyreek, acusando a estrela da NFL de ter uma atitude ruim com os policiais desde o início, ignorando seus comandos e forçando-os.

Hill, depois de ser algemado e levado ao chão, acabou sendo libertado com duas citações, direção descuidada (a polícia estima que ele foi indo a 60 MPH em uma zona de 40) e uma violação do cinto de segurança.

O incidente recebeu muita atenção… e o próprio Hill convocou o Departamento de Polícia de Miami Dade para demitir os policiais envolvidos.

O departamento (pelo menos ainda) não tomou essa medida… embora um dos policiais tenha sido colocado em serviço administrativo – o que significa que ele não está nas ruas enquanto o MDPD investiga.

A parada de trânsito dominou o tempo de Tyreek esta semana – ele apareceu nas ondas de rádio da NBC e da CNN – mas ele terá que voltar ao modo futebol rapidamente… seu time dos Fins joga contra o Buffalo Bills amanhã no Thursday Night Football.