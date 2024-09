Tyrese Gibson é preso por pensão alimentícia não remunerada e precisa de US$ 73 mil para ser libertado

Tyrese Gibson está sob custódia por não pagar o valor da pensão alimentícia ordenada pelo tribunal… TMZ apurou.

O cantor/ator – e pai de uma criança de 5 anos Soraya com ex-mulher Samanta Lee – esteve no tribunal do condado de Fulton na manhã de segunda-feira para enfrentar o juiz na batalha em andamento sobre pensão alimentícia, e a audiência NÃO foi boa para Tyrese.

Juiz Kevin Fazendeiro estava claramente farto da recusa de Tyrese em pague $ 10 mil / mês Farmer ordenou que ele começasse a pagar em abril de 2023 – então, hoje ele deteve Tyrese por desacato ao tribunal, o oficial de justiça o algemou e o levou para fora do tribunal.

Agora, o juiz Farmer disse que Tyrese pode resolver as coisas e evitar a prisão, se desembolsar US$ 73 mil – o que inclui US$ 7.500 para honorários advocatícios de Samantha. Parece que Tyrese previu sua prisão chegando… Domingo no IG, ele chamou os movimentos de Samantha de “patetas”, enquanto insistia que era totalmente inocente.

Ele diz que no final das contas foi tudo apenas um drama da mamãe bebê, porque ele diz que houve um acordo pré-nupcial que cobriu tudo para o casal. Divórcio 2020.

Ele também atacou os advogados de Samantha, questionando por que eles não pediram para ver seus extratos bancários, alegando que isso mostraria que ele estava pagando pensão alimentícia. Em vez disso, ele diz que eles apenas conferiram seus filmes no IMDB e o viram como uma vaca leiteira para ordenhar.



AGOSTO DE 2022 Dennis Byron/Investigador de Hip Hop

É verdade que Tyrese tem pago algo – desde o ano passado, ele estava pagando a Samantha cerca de US$ 2.200 por mês – muito abaixo do número do juiz. Lembre-se, Tyrese e o Juiz Farmer tiveram suas batalhas ao longo dos anos… incluindo uma confronto contencioso em 2022.