UCF e Arizona State lideram a Semana 2 de uniformes de futebol universitário

Com a segunda semana do futebol universitário se aproximando, mais uniformes e capacetes aquecidos devem chegar ao campo.

Os UCF Knights levarão seu jogo de capacete a novos patamares contra os Sam Houston Bearkats. Eles ostentarão decalques coloridos em seus capacetes com um significado sincero por trás deles.

Na primavera passada, a UCF visitou o Orlando Health Arnold Palmer Hospital for Children. Os pacientes participaram de uma atividade de colorir com os jogadores na qual eles coloriram o logotipo da UCF. O gerente de equipamentos do time, Brad Anderson, colou os logotipos nos capacetes do time para o jogo de primavera.

Como setembro é o mês de conscientização sobre o câncer pediátrico, Anderson queria reciclar a ideia em um jogo da temporada regular.

Aqui estão os uniformes mais limpos da Semana 2 do futebol universitário.

Corrida do ouro

Depois de começar bem na Semana 1 com uma vitória contra o Wyoming Cowboys, o Arizona State Sun Devils terá seu primeiro grande teste contra o Mississippi State Bulldogs no Mountain American Stadium. No confronto SEC-Big 12, o Sun Devils usará uniformes amarelos alternativos. O Arizona State não é estranho aos fios amarelos — o time usou amarelo em sua temporada de 2021.

O West Virginia Mountaineers ficou aquém no último final de semana na derrota por 34-12 contra o No. 8 Penn State Nittany Lions. Na derrota, o Mountaineers usou uma combinação única que incluía sua camisa dourada e calças azul-marinho. Esta semana, eles enfrentarão o UAlbany Great Danes e trocarão as calças azuis por douradas com capacetes dourados para completar sua própria corrida do ouro.

Combinações únicas

No confronto do Ole Miss Rebels, classificado em 6º lugar, contra o Middle Tennessee Blue Raiders, eles vão arrasar com sua combinação vermelha e cinza com um capacete azul-claro. Ole Miss usou a combinação uniforme na temporada passada quando derrotou o Vanderbilt Commodores por 33-7.

Enquanto muitos fãs estão falando sobre os uniformes amarelos do Arizona State, seu rival estadual Arizona Wildcats está vindo com o mesmo nível de intensidade e está procurando estender sua sequência de oito vitórias consecutivas para nove com seus uniformes de Tucson contra o Northern Arizona Lumberjacks. O nome do uniforme é uma homenagem à cidade de Tucson, Arizona, onde a universidade está localizada.

Semana 2 Tucson Threads 🔴⚪️🔴 foto.twitter.com/gWFKCALKU4 — Futebol do Arizona (@ArizonaFBall) 6 de setembro de 2024

Os Rebels da UNLV cuidaram de seus negócios na Semana 1 contra os Houston Cougars, vestindo seus uniformes brancos gelados na vitória por 27-7. Os Rebels estão mantendo as calças e estão trocando sua camisa branca por vermelha esta semana contra os Utah Tech Trailblazers.

A UNLV também usará um capacete retrô contra Utah Tech, que prestará homenagem ao time de 1974 que registrou a única temporada regular invicta dos Rebels. Os Rebels de 74 venceram um recorde escolar de 12 jogos e chegaram às semifinais da Divisão II da NCAA naquela temporada.

Festeje como se fosse 1974🪩 ⚪️🔴⚪️⚪️ Nossos tópicos para o jogo 2️⃣ foto.twitter.com/m9JJw1btq9 — Futebol UNLV (@unlvfootball) 5 de setembro de 2024

O capacete é todo branco e apresenta máscaras faciais vermelhas, junto com o logotipo “sunburst” da UNLV dos anos 1970.