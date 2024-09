Uche do Getafe critica árbitros da LaLiga e insultos racistas de torcedores

O meio-campista nigeriano do Getafe, Christantus Uche, criticou os árbitros da LaLiga por não abordarem o tratamento severo que recebeu dos jogadores adversários e atacou os insultos racistas aos quais ele disse ter sido submetido por torcedores.

Uche, de 21 anos, está em sua primeira temporada na LaLiga após chegar do Ceuta, clube de divisão inferior, e acusou os árbitros de não tratá-lo da mesma forma que alguns outros jogadores.

“Primeiras duas ou três partidas, eu vi com meus olhos que os árbitros são tão ruins, eles são tão ruins”, ele disse à ESPN no começo desta semana. “Eles vão me chutar, o árbitro vai apenas dizer que eu deveria ficar de pé. Não, é uma falta, você tem que apitar.

“Mas se eles chutarem outra pessoa, o árbitro simplesmente apita. E é tão doloroso, você não pode fazer nada, você não tem poder algum porque o árbitro tem poder para fazer qualquer coisa que ele queira fazer.

“Não, ele tem que parar. Eu vou cair, eles vão me chutar e eu vou cair na frente do árbitro e o árbitro não vai fazer nada. Não, não é bom.”

Ele acrescentou: “O racismo não é bom, ele tem que acabar. Todos são iguais, todos são iguais.”

Uche também falou sobre abusos racistas. Ele disse que recebeu torcedores, algo que tem sido um problema frequente nos estádios espanhóis.

“Ambos os fãs, alguns fãs, eles vão te aclamar ‘f—— preto’, você é um ‘negro isso isso, aquilo aquilo’. Não, não é bom. Não é bom.”

Vinícius Júnior tem enfrentado frequentes insultos racistas de torcedores da oposição, com três homens presos em junho por um incidente em Valência, no primeiro veredito de culpa desse tipo no país.

Falando no mês passado, o brasileiro sugeriu que a Espanha poderia perder o direito de sediar jogos da Copa do Mundo de 2030 se a situação não melhorar.

“Espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão sério é insultar alguém por causa da cor da pele”, disse ele à CNN. “Se até 2030 as coisas não melhorarem, acho que temos que mudar o local, porque se um jogador não se sente confortável e seguro jogando em um país onde pode sofrer racismo, é um pouco difícil.”

Apesar de algumas experiências negativas, Uche disse que ainda estava feliz pela chance de jogar na primeira divisão da Espanha.

“Sinto-me ótimo pela oportunidade de jogar neste nível, na LaLiga”, disse ele. “Estou dando o meu melhor para mostrar que tenho qualidade para jogar aqui. Jogar contra o Barcelona e o Real Madrid é um sonho que se tornou realidade, estou muito feliz de estar aqui.”