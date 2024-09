Uefa proíbe torcedores do Barcelona em jogo da Liga dos Campeões por racismo

A UEFA multou o Barcelona em 10.000 euros (11.157 dólares) e proibiu os adeptos de viajarem para o próximo jogo fora de casa do clube na Liga dos Campeões devido ao “comportamento racista dos adeptos” na derrota da semana passada por 2-1 para o Mónaco.

As acusações referem-se à presença de simbolismo nazista na área externa do Stade Louis II e, como resultado, os torcedores do Barça não estarão presentes no jogo contra o Crvena Zvezda, no dia 6 de novembro, em Belgrado, na Sérvia.

O Barça também ficará proibido de vender bilhetes para mais um jogo das competições da UEFA, embora essa proibição esteja suspensa por um período probatório de um ano.

A punição surge na sequência do comportamento dos adeptos do Barça nos quartos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain, no Parc des Princes, em Abril passado, após o qual o Barcelona foi multado em 25 mil euros pela UEFA por saudações nazis e gestos racistas.

“As acusações contra o Barça estão relacionadas com racismo e/ou outras condutas discriminatórias, de acordo com o artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento Disciplinar da UEFA”, afirmou o órgão dirigente do futebol europeu num comunicado sexta-feira.

“O Órgão de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) decidiu ordenar a execução da medida disciplinar suspensa imposta pelo Órgão de Recursos da UEFA na sua decisão de 17 de Abril de 2024 pelo comportamento racista dos seus adeptos, ou seja, proibir o FC Barcelona de vender bilhetes aos seus adeptos visitantes para o próximo jogo das competições da UEFA, em conformidade com o Artigo 26(3) do Regulamento Disciplinar da UEFA.

“E também multar o FC Barcelona em 10.000 euros e proibir o FC Barcelona de vender bilhetes aos seus adeptos visitantes para mais um jogo das competições da UEFA pelo comportamento racista dos seus adeptos.

“A referida proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos visitantes fica suspensa pelo período probatório de um ano, a contar da data da presente decisão.”

Durante a derrota do Barça para o Mônaco, circularam imagens de um torcedor na lateral segurando uma faixa que mostrava o simbolismo nazista.

“Vergonhoso”, disse a vice-presidente do Barça, Elena Fort, sobre o incidente. “É nojento e triste que alguém que diz amar o clube aja dessa maneira. Tudo tem um limite. Isso nunca se repetirá. Nunca.”

O Barça emitiu um comunicado em resposta à proibição da UEFA.

“O Barcelona respeitará e aplicará esta sanção no jogo da UEFA Champions League contra o FK Crvena Zvezda. O Barcelona procederá ao reembolso dos adeptos que já compraram bilhetes para o jogo”, dizia.

“O Barcelona rejeita qualquer justificação de violência e, tal como consta dos estatutos do clube, garantirá a protecção e promoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos incluída na Carta Internacional dos Direitos Humanos proclamada pelas Nações Unidas.

“Além disso, como resultado do comportamento, tanto em jogos disputados como equipa da casa (seja no Estádio Olímpico ou no Estádio Johan Cruyff), como em jogos fora de casa, que está a trazer repetidas sanções, tanto a nível nacional como internacional, o clube fortalecerá as medidas atuais e tomará ações adicionais que sejam apropriadas para evitar que esses eventos se repitam no futuro, bem como sancionar os responsáveis.”

O técnico Hansi Flick também abordou a notícia em sua entrevista coletiva na sexta-feira.

“Acho que Elena Fort deu a resposta certa”, disse ele. “Cada palavra que farei agora é demais para isso. Não vale a pena dizer nada. Acho que está feito.”