UFC 306 estabelece recorde como evento de maior bilheteria na história do UFC em vendas de ingressos, produtos e muito mais

O UFC 306 no Sphere em Las Vegas pode ter sido um dos eventos mais caros de se produzir, mas a aposta valeu a pena.

Na terça-feira, a TKO Group Holdings revelou que o evento encabeçado por Sean O’Malley x Merab Dvalishvili acabou sendo o card de maior arrecadação na história do UFC em várias métricas importantes.

Em primeiro lugar, o UFC 306 produziu uma bilheteria ao vivo de US$ 22 milhões, o que quebrou o recorde anterior de US$ 17,7 milhões quando o UFC 205 aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York, pela primeira vez em 2016. O CEO do UFC, Dana White, revelou anteriormente que o show custou mais de US$ 20 milhões para ser produzido, então a bilheteria ao vivo sozinha cobre esses custos.

O UFC 306 também foi o evento de maior bilheteria realizado no Sphere desde que a enorme arena de US$ 2,3 bilhões foi inaugurada em 2023.

Enquanto isso, o UFC 306 também produziu as maiores vendas de patrocínio para a empresa, que incluiu um patrocínio de marca com a Riyadh Season — a celebração financiada pela Arábia Saudita e liderada por Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento do país.

Recordes adicionais foram estabelecidos para as maiores vendas brutas de experiências VIP, que são administradas pela On Location — uma empresa de serviços de eventos de propriedade da Endeavor, a principal acionista da TKO Group Holdings.

O UFC também elogiou o evento por ter a maior arrecadação de vendas de produtos da história da empresa.

Apesar de todo o sucesso produzido pelo UFC 306 no Sphere, os executivos da TKO Group Holdings e White disseram que o evento foi “único e pronto”. Embora o custo para produzir um show lá tenha algum papel em não retornar ao Sphere, o UFC também mantém um acordo exclusivo com as propriedades da MGM em Las Vegas, razão pela qual todos os principais pay-per-views são realizados na T-Mobile Arena — um local de propriedade da MGM.

Foi somente depois que a MGM agendou uma luta de Canelo Alvarez na T-Mobile Arena naquele mesmo fim de semana que White conseguiu se livrar daquele acordo para o evento de apenas uma noite no Sphere, que é de propriedade da família Dolan — a mesma empresa dona de propriedades como o Madison Square Garden e o New York Knicks da NBA.