UFC 306 pós-luta: Reação às vitórias de Merab Dvalishvili e Valentina Shevchenko no Sphere

Merab Dvalishvili e Valentina Shevchenko deixaram o UFC 306 Sphere em Las Vegas como campeãs do UFC após suas vitórias por decisão dominante sobre Sean O’Malley e Valentina Shevchenko. Apesar das lutas pelo título não serem as mais emocionantes, a grande virada do UFC foi um sucesso?

Após o evento pay-per-view de sábado, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem às vitórias de Dvalishvili e Shevchenko, o que as derrotas significam para os agora ex-campeões, Diego Lopes continua sua incrível ascensão com uma vitória sobre Brian Ortega, o candidato à Luta do Ano entre Esteban Ribovics e Daniel Zellhuber e muito mais.

Além disso, José Youngs conta sua experiência de estar dentro do Sphere ao vivo para o card, fala sobre como foi e como foi estar lá e suas maiores conclusões.

Assista ao show pós-luta do UFC 305 acima, ou uma versão somente de áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você tenha seus pods.