UFC 306: Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de observação ao vivo para o evento UFC 306 de sábado, que acontece no Sphere em Las Vegas. No evento principal, Sean O’Malley coloca seu título peso galo em jogo pela segunda vez enquanto defende contra o desafiante nº 1 Merab Dvalishvili.

Junte-se a Mike Heck, Jed Meshew e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao card principal do UFC 306.

No evento co-principal, Alexa Grasso defende seu título peso-mosca do UFC contra Valentina Shevchenko na primeira luta de trilogia feminina na história da organização.

A luta principal terá um confronto crucial no peso-pena entre o promissor Diego Lopes e o duas vezes desafiante ao título Brian Ortega, enquanto Daniel Zellhuber enfrenta Estaban Ribovics na disputa dos pesos leves.

O card principal do UFC 306 começa com uma emocionante luta no peso mosca entre Ronaldo Rodriguez e Ode Osbourne.

Assista à festa de encerramento do UFC 306 do MMA Fighting, que começa às 21h45 ET / 18h45 PT.