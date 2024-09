UFC 306 takeaways: Como Sphere, Dvalishvili e Shevchenko roubaram a cena em Vegas

Um card de 10 lutas no UFC 306 em Las Vegas, Nevada, foi encabeçado pelo Sphere — o local dinâmico que sediou sua primeira competição esportiva ao vivo no sábado. Na marquise estavam duas lutas de título, com Merab Dvalishvili e Valentina Shevchenko emergindo vitoriosas como campeãs. Fora das lutas de título, outras estrelas como Diego Lopes e Esteban Ribovics também tiveram grandes performances. Para dar sentido a tudo isso, Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim oferecem suas considerações finais sobre uma noite histórica.

A Máquina muda o algoritmo contra ‘Suga’ Sean

Wagenheim: Dvalishvili fez o que Dvalishvili faz. E não menos importante, ele não permitiu que Sean O’Malley fizesse o que ele faz.

É assim que uma luta clássica entre striker e grappler deve ser decidida, não é?

Ao dominar o evento principal do UFC 306 para tirar o título peso galo de “Suga” Sean, Dvalishvili conseguiu seis quedas, abaixo da média para ele. Ele é o líder ativo do UFC com 86 quedas em suas 13 viagens dentro do octógono, e teve quatro lutas nas quais atingiu dois dígitos. Mas não se engane: sua destreza em quedas é o que o tornou um campeão.

O’Malley defendeu nove tentativas de queda e, para isso, ele teve que se concentrar em permanecer em posição para afastar a agressividade de Dvalishvili. Isso fez com que O’Malley tivesse uma mentalidade defensiva o tempo todo. Ele mostrou apenas breves vislumbres da trocação perigosa que o levou aonde estava. Então, mesmo quando Dvalishvili estava sendo frustrado em suas tentativas de queda, ele permaneceu no controle de como a luta estava sendo travada.

Como resultado, o lutador até superou o striker. Dvalishvili lançou 310 golpes, mais de três vezes a produção ofensiva de O’Malley (91), e o superou em 214 a apenas 49. Embora muitos dos socos e chutes do desafiante tenham apenas tocado O’Malley com pouco dano, eles mantiveram o campeão ocupado se defendendo e tentando em vão encontrar aberturas para acertar seu ataque.

Dvalishvili se transformou de um lutador unidimensional ao ser tão implacável com o aspecto de queda de seu jogo que seu oponente foi incapaz de explorar quaisquer deficiências em sua trocação. Será que o novo campeão será capaz de fazer isso quando começar seu reinado, especialmente quando enfrentar um desafiante que é mais completo? Nós descobriremos.

‘Bullet’ mantém o básico para destronar Grasso

jogar 1:22 Valentina Shevchenko reconquista o cinturão peso mosca feminino do UFC no UFC 306 Valentina Shevchenko derrota Alexa Grasso no co-evento principal do UFC 306 para reconquistar seu título peso-mosca feminino do UFC.

Olá: Shevchenko descobriu como derrotar Alexa Grasso e isso exigiu que ela mantivesse sua estratégia de luta o mais simples possível. Ela jogou com seus pontos fortes ao derrotar Grasso em todos os cinco rounds — oito quedas no total — e manteve mais de 16 minutos de tempo de controle. Não foi particularmente divertido, mas deu conta do recado, pois Shevchenko encerrou seu pesadelo de 18 meses sem ter o título em sua posse.

Aos 36 anos, Shevchenko está lutando contra o Pai Tempo tanto quanto seus oponentes, mas pode ter se lembrado de que confiar em seu grappling excepcional pode neutralizar a oposição. Talvez os dias de nocautes de destaque e brigas a todo vapor sejam coisas do passado para Shevchenko, mas sua estratégia de enxaguar e repetir deixou Grasso sem noção de como decifrar. Isso fala mais sobre a habilidade geral de Shevchenko ou sobre a incapacidade de Grasso de se adaptar?

Cara bom/cara mau

O UFC vai se apressar para encenar uma quarta luta entre Grasso e Shevchenko? Provavelmente não. Pelo menos, não agora. Especialmente com a performance dominante que Shevchenko fez no Noche UFC. Como Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno antes dele, quase certamente haverá pelo menos um outro oponente para cada um antes que eles se encontrem novamente.

Algumas candidatas dignas estão na fila para a oportunidade de competir pelo título. Manon Fiorot provavelmente é a próxima, com a vencedora do confronto de novembro entre Erin Blanchfield e Rose Namajunas esperando nos bastidores. Maycee Barber também está subindo na escada. Grasso pode ser forçada a enfrentar uma dessas quatro oponentes antes que ela possa tentar recuperar seu campeonato.

Quanto a Shevchenko, ela tentará reforçar seu histórico de defesas de título e restabelecer seu lugar em relação ao Monte Rushmore do MMA feminino. É que podemos ver uma versão mais comedida e tática de Shevchenko nesta fase de sua carreira. Não se engane, a vitória de Shevchenko sobre Grasso pode não ter impressionado você, mas ainda estamos testemunhando grandeza.

A experiência dentro do Sphere foi…

jogar 0:32 Essa transição dentro da Sphere é absolutamente alucinante Enquanto o UFC se prepara para uma nova luta, ele introduz um novo cenário de forma épica na tela do Sphere.

Okamoto: Um absoluto, inegável, detalhe por detalhe, home run. É uma das melhores coisas que o UFC fez em seus quase 31 anos de história.

A esfera em si é tão incrivelmente versátil. Suas capacidades são diferentes de qualquer lugar que eu já tenha visitado. O CEO do UFC, Dana White, historicamente não gosta de shows em estádios, porque ele prioriza a experiência dos fãs e se preocupa que os shows em estádios comprometam as experiências internas. E ele não está errado. O Sphere é construído para uma experiência interna. Ele é construído de forma que seja impossível não tenha uma boa experiência interna, independentemente do que você esteja vendo ou onde esteja sentado, porque a tela é alucinante por si só. O UFC abraçou isso e usou o que parecia ser sua capacidade total.

Toda vez que a novidade do tamanho da tela começava a se desgastar, mesmo que um pouco, o ambiente inteiro mudava — pétalas de flores caíam do céu ou uma enorme bandeira mexicana tomava conta de toda a projeção. Atingiu um equilíbrio perfeito entre realismo e sensação de “videogame”. A acústica do show foi melhor do que qualquer evento do UFC em que já estive. O UFC está no ramo de promoção de lutas, então você espera que alguém como White fale em hipérboles — mas ele prometeu um evento diferente de qualquer outro que já tenha acontecido antes. O sentimento consensual ao sair no sábado à noite foi que ele entregou exatamente isso. Não há nada com que se comparar, porque o Noche UFC foi tão único.

A experiência de assistir Sphere em casa foi…

Wagenheim: Acho que você tinha que estar lá. Claro, houve momentos de visuais incríveis na transmissão da TV durante a noite, especialmente quando o card principal começou. Mas essas ocasiões sobrenaturais aconteceram entre as lutas, quando os fãs geralmente ficam ansiosos para continuar e passar para a próxima luta.

Conforme a noite avançava, os visuais abalaram a consciência, mas não mais do que os shows de rock que aconteceram no Sphere em seu primeiro ano. E enquanto as cenas visuais adicionam um aprimoramento que se mistura perfeitamente a um show, elas tendem a ser uma experiência só para elas durante o card de luta. Assim que os punhos começaram a voar, os arredores basicamente desapareceram no fundo.

E era necessário ser tão autoelogiável? Os visuais no início da noite muitas vezes levavam a um logotipo “Noche UFC” sendo o foco. E a transmissão começou com todos na câmera falando sobre como isso seria, nas palavras de Dana White, “o maior evento esportivo que alguém já viu”. Exagerar muito?

De forma alguma a experiência na TV foi um fracasso. Mas não tivemos nada tão memorável quanto o que aquelas pessoas que pagaram muito para estar lá pessoalmente tiveram. O UFC sempre nos vendeu a ideia de que as lutas são o show. E apesar dos US$ 20 milhões em sinos e apitos de produção, essa promessa se manteve verdadeira mesmo nesta noite inovadora.