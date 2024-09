UFC 308 ganha várias novas lutas para o card de luta Ilia Topuria x Max Holloway

Shara Magomedov tenta permanecer invicto quando enfrentar Armen Petrosyan no UFC 308.

A luta dos médios foi uma das várias oficialmente anunciadas pelo UFC na segunda-feira, juntando-se às lutas previamente confirmadas Myktybek Orolbai x Mateusz Rebecki e Ibo Aslan x Raffael Cerqueira. Além disso, os pesos-galos confirmados do MMA Fighting Farid Basharat x Victor Hugo também se juntaram ao evento de 26 de outubro.

A Red Corner MMA foi a primeira a relatar a notícia de Magomedov x Petrosyan, enquanto a Ag Fight foi a primeira a relatar Basharat x Hugo.

Magomedov estreou no UFC em 2023 com bastante hype por trás dele e, apesar de alguma inconsistência em suas performances, ele viu sua mão levantada em suas três primeiras aparições pela promoção. Mais recentemente, “Shara Bullet” ganhou uma decisão unânime sobre Michal Oleksiejczuk no UFC Abu Dhabi em agosto passado para melhorar seu recorde para 14-0.

Petrosyan faz sua segunda aparição em 2024 após sofrer uma derrota por finalização no primeiro round para Rodolfo Vieira em um evento do UFC APEX em fevereiro. O destaque russo-armênio está agora 3-2 desde que foi contratado do Contender Series em 2021, com vitórias sobre Christian Leroy Duncan, AJ Dobson e Gregory Rodrigues.

Basharat e Hugo estão invictos no UFC desde que entraram na organização Série ContenderBasharat venceu todas as suas três aparições no octógono, enquanto Hugo foi vitorioso em sua estreia promocional em abril passado.

O UFC 308 acontece na Etihad Arena em Abu Dhabi e vai ao ar exclusivamente no pay-per-view ESPN+. O evento é encabeçado pelo campeão peso-pena Ilia Topuria defendendo contra o campeão “BMF” Max Holloway.

