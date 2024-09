UFC contrata ex-campeão de duas divisões do ONE Reinier de Ridder

Reinier de Ridder fechou um acordo com o UFC, várias pessoas com conhecimento da situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting. A assinatura se tornou pública na terça-feira após um tweet da conta Roster Tracker.

A empresa ainda não definiu uma data e um oponente para a estreia de “The Dutch Knight” no octógono.

De Ridder (17-2) fez um trabalho rápido com Magomedmurad Khasaev em julho passado em sua luta mais recente, um nocaute no primeiro round sob a bandeira do UAE Warriors. Essa foi a primeira aparição de de Ridder desde que se separou do ONE Championship no início deste ano, encerrando sua corrida na promoção baseada na Ásia com um recorde de 7-2.

O faixa-preta de jiu-jitsu venceu nove lutas consecutivas entre 2013 e 2018 para garantir um contrato com a ONE, e precisou de três vitórias consecutivas para ter sua primeira chance de ganhar um título lá.

De Ridder derrotou o então rei de duas divisões, Aung La N Sang, duas vezes para roubar seus dois títulos, vencendo suas duas lutas seguintes antes de perder os dois cinturões em lutas consecutivas contra Anatoly Malykhin.

Damon Martin, do MMA Fighting, contribuiu para esta história.