UFC divulga declaração após chegar a novo acordo de US$ 375 milhões em processo antitruste

O UFC chegou a um novo acordo em um de seus processos antitruste.

Na quinta-feira, a TKO Group Holdings, empresa controladora do UFC, apresentou uma declaração à Securities and Exchange Commission revelando que a organização havia feito um acordo com as partes no processo liderado por Cung Le, concordando com um pagamento de US$ 375 milhões.

Veja uma parte da divulgação abaixo:

“Em 26 de setembro de 2024, a TKO chegou a um acordo com os autores para liquidar todas as reivindicações afirmadas no caso Le por um valor agregado de $ 375 milhões pagáveis ​​em parcelas ao longo de um período de tempo acordado pela Empresa e suas subsidiárias após a negação do tribunal de um acordo de liquidação proposto anteriormente. Os termos do Acordo de Liquidação Atualizado foram registrados em um acordo de formato longo, que será submetido ao tribunal para aprovação. A Empresa prevê que o valor do acordo será dedutível para fins fiscais.”

Um segundo processo antitruste movido pelo ex-lutador do UFC Kajan Johnson não foi mencionado na divulgação.

Em março, a TKO anunciou que havia concordado em resolver ambos os processos por US$ 335 milhões. No entanto, em julho, o juiz supervisor Richard Boulware negou o acordo e moveu para que o caso fosse a julgamento a partir de 28 de outubro, antes de ser adiado novamente até 2 de fevereiro de 2025 na conferência de status mais recente.

Após o registro, o UFC divulgou uma declaração sobre o acordo no caso Le e forneceu uma atualização sobre a situação do caso Johnson — que abrange atletas de 2017 até o presente.

“Chegamos a um acordo revisado com os Autores para resolver o caso Le com termos que acreditamos que atendem às preocupações do Juiz Boulware”, dizia a declaração. “Embora acreditemos que o acordo original foi justo — um sentimento que também foi compartilhado pelos Autores — sentimos que é do melhor interesse de todas as partes encerrar este litígio.

“Quanto ao caso Johnson, esse processo está em estágios muito iniciais, e uma moção para rejeitar a queixa permanece pendente.”

O processo antitruste inicial, aberto em 2014, argumentou que o UFC se envolveu “em um esquema para adquirir e manter poder de monopsônio no mercado de serviços de lutadores profissionais de MMA de elite”, citando contratos exclusivos, coerção e aquisições que eliminaram concorrentes em potencial como os principais elementos para prosseguir com o processo.