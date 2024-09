UFC lança nova promo declarando Jon Jones o ‘GOAT’, Dana White reage

Jon Jones é o maior lutador de todos os tempos, pelo menos é o que diz o UFC.

Na terça-feira à noite, durante o último episódio de Série Contendera principal promoção de MMA do mundo revelou um novo trailer, não promovendo seu próximo pay-per-view ou evento, mas promovendo estritamente o campeão peso-pesado Jon Jones como o maior lutador de MMA de todos os tempos.

O vídeo mostra alguns dos melhores momentos da carreira de Jones, intercalados com suas impressionantes conquistas estatísticas — incluindo 15 vitórias em campeonatos, oito vitórias sobre campeões do UFC, mais vitórias na história dos meio-pesados ​​do UFC (20), entre outros — tudo com narração de Dana White, Jon Anik e outros proclamando Jones como o maior lutador da história.

O vídeo é a última salva de White, que recentemente se tornou um meme por sua insistência de que Jones não é apenas o maior de todos os tempos e sua ira pelo fato de Jones não ser o atual melhor lutador peso por peso no próprio ranking do UFC. Nas últimas semanas, White discutiu com repórteres sobre o significado de “peso por peso” e o lugar de Jones na lista atual. White até prometeu anteriormente que tinha algo preparado para aqueles que discordassem dele, então durante o Série Contender na coletiva de imprensa pós-luta na terça-feira à noite, ele deu uma resposta presunçosa aos presentes.

“Vocês leram as estatísticas?”, disse White. “Ele recentemente derrotou o peso-pesado número 1 do mundo. Espero que vocês leiam essa estatística. Sabe o que é f*dido demais na tecnologia? Não estamos longe da IA ​​realmente fazer esses rankings e será um ótimo f*dido dia quando a IA começar a fazer essa merda. Então, estou realmente animado com isso.”

Jones está atualmente classificado como nº 3 no ranking pound-for-pound do UFC e nº 8 no ranking pound-for-pound do MMA Fighting Global. Ele competiu mais recentemente no UFC 285 em março de 2023, onde finalizou Ciryl Gane em pouco mais de dois minutos para reivindicar o título vago dos pesos pesados. Embora ainda não seja oficial, espera-se que Jones defenda seu cinturão contra o ex-campeão Stipe Miocic no evento principal do UFC 309, que acontece em 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.