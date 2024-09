UFC mailbag: Jon Jones, Belal Muhammad e a meritocracia da disputa pelo título

Olá, pessoal. Espero que todos tenham tido um bom fim de semana do Dia do Trabalho (ou apenas um fim de semana normal, se você não estiver nos Estados Unidos ou Canadá). Estamos no meio de um período bem ruim agora, enquanto esperamos para chegar ao UFC 306, também conhecido como Noche UFC, então vamos responder a uma verdadeira miscelânea de perguntas, incluindo Jones Jones vs. Tom Aspinall, infelizes desafiantes ao título do UFC e o futuro da transmissão do UFC.

Jon Jones contra Tom Aspinall

Sendo imparcial, como você vê um confronto entre Aspinall e Jones? Como ambos saíram de seus cantos, quem pega o centro primeiro, Jones circula para longe enquanto Aspinall o persegue/o corta, etc. Eu realmente gostaria de ouvir como você imagina que vai/termina? Obrigado. — Jason Price (@JasonPrice87) 1 de setembro de 2024

Como fundador do movimento #GaslightJonJones e #ChickensArentGOATs, sou uma das principais vozes a criticar Jones por seu foco ridículo nessa luta contra Stipe Miocic. Eu, como qualquer outro fã racional, gostaria de ver o campeão unificar seu título com o campeão interino e lutar contra alguém que não seja um lutador aposentado de 42 anos que não luta há três anos e não vence uma luta desde o governo Trump. Jon Jones vs. Tom Aspinall é a luta que deveríamos ter e é a que eu quero ver, porque não tenho ideia do que acontece!

Por mais que eu seja um “odiador de Jon Jones”, nunca questionei as habilidades do homem. Simplificando, ele é um dos lutadores mais talentosos a competir no MMA. Ele é provavelmente o melhor lutador de clinch da história do MMA, e se ele escolhesse fazer isso com mais frequência, o mesmo poderia ser dito sobre seu jogo de posição superior. Meu único problema real com Jones nos últimos anos de sua carreira (antes das coisas ridículas atuais) é que ele de alguma forma colocou na cabeça que deveria ser um kickboxer de longo alcance, quando na verdade é nisso que ele é pior.

Se o jovem Jon Jones lutasse com Thiago Santos, ele o teria derrubado e o teria destruído no chão em vez de quase perder uma luta ruim de kickboxing para um cara sem joelhos trabalhados. Mas esse Jones esteve ausente durante a maior parte de sua segunda corrida pelo título dos meio-pesados. Certo, aconteceu contra Ciryl Gane, mas foi algo único? Não temos ideia. Jones é absolutamente capaz de sair, derrubar Aspinall no chão e dar uma cotovelada em seu rosto. Mas ele também tem a mesma probabilidade de sair e dizer: “Vou evitar me envolver a todo custo com chutes e jabs oblíquos e — oh merda, de onde veio essa direita, por que estou olhando para as luzes?”

E do outro lado do confronto, realmente não temos ideia de quão bom Aspinall é. Ele é obviamente muito bom, mas isso é como quando Francis Ngannou conquistou os pesos pesados: ele estava derrotando as pessoas tão rapidamente, a única coisa que realmente sabíamos era que ele era grande, atlético e batia super forte. Aspinall não é um gênio defensivo, mas não precisava ser porque seu ataque é muito avassalador. Mas como ele se parece se Jones consegue aguentar seus socos e fazê-lo lutar por mais de 60 segundos? Isso poderia facilmente ser uma situação Miocic vs. Ngannou 1 novamente.

É por isso que essa é a luta que precisa acontecer. Jones vai massacrar Miocic de uma forma quase embaraçosa. Talvez em seu auge, Stipe pudesse ter apresentado um desafio, mas o melhor de Cleveland tem 42 anos, está inativo e não parece muito bem desde a primeira luta com Francis em 2018 (sim, ele venceu Daniel Cormier duas vezes — depois de dormir — mas Cormier também era um velho naquele momento). Mas contra Aspinall, tudo pode acontecer.

No escuro, eu escolheria Aspinall para vencer Jones, mas não seria confiante. Como poderia ser quando ele está enfrentando um dos maiores de todos os tempos? Mas Jones também é mais velho, inativo, está se recuperando de uma lesão e nunca foi o seu melhor contra lutadores que podem igualar seu tamanho e fisicalidade. Aspinall é grande, atlético, rápidoe bate mais forte. O melhor palpite é que isso pareceria com a luta de Dominick Reyes, onde Aspinall é simplesmente mais rápido que Jones e Jones não quer se envolver por medo de ser espancado.

Mais Jon Jones

Qual seria uma pior disputa de título? Bisping esquivando-se de Whittaker e Romero para lutar contra Hendo e GSP ou Jones esquivando-se de Aspinall por Stipe? — (@xhoochiex) 2 de setembro de 2024

Acho que ambos são ruins, mas ao mesmo tempo explicáveis.

É aqui que vou defender Jon Jones só um pouquinho: na época da luta original, Jones vs. Miocic não era completamente absurdo. Ainda era um pouco idiota considerando o que Sergei Pavlovich estava fazendo? Sim. Mas há um pouco de precedente para um antigo campeão ter uma chance contra o novo campeão, particularmente quando são dois membros do Hall da Fama. (É verdade que a luta teria feito mais sentido pelo cinturão vago em vez de Gane, mas, infelizmente.)

O problema é que Jones vs. Miocic tinha uma data de validade que estava quase acabando, e quando Jones se machucou, a validade passou muito. É como se você tivesse um pouco de carne moída na geladeira que está no limite e então você decide sair da cidade no fim de semana em vez de fazer hambúrgueres naquela noite. Você não volta na segunda-feira e acende a grelha. Quando essa luta fracassou e um campeão interino foi coroado, deveria ter sido ele.

Nessa linha, também posso aceitar a disputa de título de Michael Bisping. A luta Georges St-Pierre se enquadra nas mesmas linhas da luta Jones-Miocic, só que não esperamos dois anos por ela, então ela passa (mesmo que todos soubessem que GSP estava se aposentando depois). É a defesa de título de Dan Henderson que é realmente indefensável. Dito isso, eu realmente a apoiava na época porque queria que Henderson ganhasse um cinturão e imaginei que Yoel Romero acabaria ganhando o título. Agora me arrependo muito disso, pois Romero foi 100% o melhor peso médio da Terra por um período de tempo e as pessoas que não estavam lá não saberão disso agora.

Então, no papel, o de Bisping provavelmente é pior, mas isso não leva em conta um fator muito importante: o título de Jones é uma besteira.

Goste dele ou não, Michael Bisping ganhou o título indiscutível de forma justa e honesta ao nocautear o campeão. Jones ganhou seu cinturão dos pesos pesados ​​ao finalizar um cara que perdeu para o campeão. Não é a mesma coisa. Bisping pode ter manchado um pouco o cinturão lutando contra pessoas fora da linha de competidores, mas ele começou com o título verdadeiro. Jones não ganhou o cinturão linear e agora não está lutando contra o cara que legitimaria seu título. Acho que isso é pior, mas não vou morrer nessa colina.

Nenhuma delas é a pior, no entanto. Germaine de Randamie ganhando o título peso-pena ao derrotar Holly Holm (e trapaceando durante a luta) apenas para então se recusar a lutar contra Cris Cyborg e, assim, ser destituída, esse é o pior reinado de título na história do UFC.

Belal Maomé

A escolha de Belal por Usman em vez de Shavkat é a pior escolha de campeonato de todos os tempos? Muito pior do que Bisping Henderson foi para mim. — Nicholas Bennett (@Nichola86732970) 1 de setembro de 2024

Seguindo essa linha, vamos falar do atual campeão dos meio-médios.

Toda a coisa Belal vs. Shavkat é um caso de comunicação ruim e relações públicas realmente ruins. Belal Muhammad não escolheu Kamaru Usman em vez de Shavkat Rakhmonov. Ele está apenas fazendo um trabalho muito, muito ruim de administrar essa situação.

Depois que Muhammad ganhou o título no UFC 304, os oficiais do UFC foram rápidos em descartar Usman como um possível oponente. Isso é bobagem? Claro. Mas está de acordo com os exemplos acima mencionados de tentar espremer o último pedaço de suco que eles podem de ex-campeões. Isso não é culpa de Muhammad, isso é do UFC. O que é culpa de Muhammad é como ele respondeu ao que aconteceu.

Segundo consta, o UFC pediu para ele fazer uma rápida reviravolta para lutar com Shavkat em outubro e ele disse não. Isso é totalmente razoável! Ele acabou de ganhar o título e o UFC pediu para ele se virar em dois meses para defender. Nem eles ficarão bravos com ele dizendo não a isso. Não é um pedido razoável. Mas então, quando Shavkat colocou isso nas ruas, a resposta de Muhammad não foi: “É, cara, eu recusei a data, não você. Podemos ir em dezembro ou em algum momento do ano que vem, mas não em oito semanas.” Em vez disso, ele ficou bravo e tentou dispensar Shavkat, mal.

No final das contas, Muhammad não está se esquivando de Shavkat. Eles vão lutar, provavelmente em dezembro. Mas ao lidar com isso dessa forma, Belal introduziu uma narrativa boba que não precisava estar lá, o que é piorado por sua corrida até o título, onde ele deixou claro que estava disposto a lutar contra qualquer um a qualquer momento. Se você muda sua energia, mesmo por razões muito boas, você está convidando esse tipo de coisa para dentro. É simplesmente uma péssima gestão de marca da parte dele.

Matchmaking de fantasia

Quais são os 5 melhores combates que você faria no atual elenco do UFC que ainda não estão marcados? — Jason Price (@JasonPrice87) 1 de setembro de 2024

Elas não precisam de explicação.

Dricus du Plessis vs. Jiri Prochazka Jon Jones contra Tom Aspinall Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev Zhang Weili vs. Tatiana Suárez Robelis Despaigne vs. Chris Barnett

Direitos de TV e PPV

Você já viu o UFC assinando um acordo com uma grande rede e tornando os eventos PPV atuais gratuitos? -Daniel Pompilio (@elpompilio) 1 de setembro de 2024

Sim, mas não por algum tempo. E também, isso pode ser desastroso para a experiência de visualização dos fãs.

Embora tenha sido o padrão do UFC desde o início, o modelo pay-per-view está perto do fim do seu ciclo de vida. É um dinossauro em termos de guerras de conteúdo e, à medida que o UFC continua a aumentar o preço, o penhasco corre cada vez mais rápido em nossa direção. Em um futuro não muito distante, simplesmente não será a opção mais lucrativa.

Agora, esse dia ainda está muito longe, em parte porque o UFC parece decidido a mantê-lo assim. Mas, além da ampla curva das forças de mercado empurrando os pay-per-views para a extinção, acho que há duas coisas importantes que ajudarão a acelerar o processo para o UFC.

Primeiro, o UFC e a WWE agora estão na mesma empresa, e com isso vêm informações compartilhadas. Dado como a popularidade da WWE explodiu nos últimos anos, em algum momento alguém na TKO tentará unificar os modelos de negócios sob a suposição de que o que funciona para um funcionará para o outro.

Segundo, eventualmente alguém vai oferecer a eles o pay-per-view. Esportes ao vivo são a vaca leiteira do cenário da mídia moderna. É por isso que todo contrato da NFL/NBA/NHL/Premier League/qualquer outra liga é sempre enorme quando está em disputa. Esportes ao vivo são uma parte fundamental da audiência e das assinaturas. Se, digamos, a Netflix decidir fazer um esforço para esportes ao vivo, por que eles adicionariam um modelo pay-per-views em sua plataforma atual? Basta comprar os direitos do UFC imediatamente e transmitir eventos grandes e pequenos da mesma forma que a WWE faz com a Paramount. O UFC não se importará, desde que seja pago.

Dito isso, esse provavelmente é um resultado ruim para nós, os espectadores. Embora o modelo pay-per-view seja oneroso para nossas carteiras, ele pode honestamente ser a última linha de defesa de todo evento do UFC se transformando em um show APEX. Quando o UFC recebeu todo aquele dinheiro garantido da ESPN, a qualidade de seu produto padrão caiu drasticamente, pois eles substituíram bons talentos de nível médio por Série Contender trabalho em contratos baratos. O que acontece se eles nem precisarem mais vender pay-per-views? Não sei, mas em algum momento acho que vamos descobrir.

Obrigado por ler, e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma pergunta urgente sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshewe eu responderei as minhas favoritas! Não importa se são atuais ou insanas, contanto que sejam boas. Obrigado novamente, e vejo vocês na semana que vem.