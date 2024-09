UFC real ou não: vencedor de Moicano-Saint Denis pronto para a elite dos leves?

O outono chegou oficialmente, e o calendário do UFC está lotado de grandes eventos e lutas intrigantes programadas para os próximos meses.

No sábado, os leves Renato Moicano e Benoît Saint Denis serão as atrações principais do UFC Fight Night, quando a promoção retornará a Paris após sediar o último card na França em setembro de 2023. Na semana seguinte, o UFC segue para Salt Lake City, onde Alex Pereira lutará sua quarta luta pelo título em apenas 329 dias (empatado com Deiveson Figueiredo no quarto menor período na história do UFC) em um confronto com o número 7 do ranking dos meio-pesados ​​da ESPN, Khalil Rountree Jr.

Com isso em mente, vamos analisar os dois cards em outra edição do Real or Not. Vamos dar uma olhada nas perspectivas para os vencedores das lutas de destaque que estão por vir, que podem ser possíveis candidatos ao título e projetar a candidatura ao Hall da Fama de algumas estrelas de longa data.

Andreas Hale, Brett Okamoto e Jeff Wagenheim vão decifrar tudo no início do evento principal do UFC Fight Night em Paris.

O vencedor de Renato Moicano-Benoît Saint Denis terá um adversário top 5 na próxima

Benoit Saint Denis, à esquerda, enfrenta Renato Moicano na luta principal do UFC Fight Night no sábado. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Não é real. Mas esses caras não devem se sentir consternados com isso. É quase impossível conseguir um confronto contra um peso leve top 5 agora, porque eles só lutam entre si. Saint Denis teve sua chance contra Dustin Poirier e perdeu. Rafael Fiziev perdeu para Justin Gaethje. Arman Tsarukyan teve a sua contra Charles Oliveira e transformou isso em uma disputa de título.

É tão difícil entrar no top 5 no peso leve, mas a boa notícia para esses caras é que Poirier, Gaethje, Oliveira e até mesmo Michael Chandler provavelmente só têm algumas lutas restantes. Enquanto isso, o empresário de Beneil Dariush, Ali Abdelaziz, me disse que o UFC está esperando para ver o que acontece nessa luta antes de reservar Dariush, o que provavelmente significa que o vencedor ficará com o peso leve número 7 do ranking da ESPN. — Okamoto

O vencedor de Alex Pereira-Khalil Rountree lutará com Magomed Ankalaev na próxima

jogar 0:57 Magomed Ankalaev para Johnny Walker e finaliza evento principal Magomed Ankalaev finaliza a luta contra Johnny Walker após o árbitro interrompê-la no evento principal do UFC Fight Night.

Talvez? Esta é complexa por causa de múltiplas variáveis. Primeiro, Ankalaev precisa vencer Aleksandar Rakic ​​no UFC 308 em 26 de outubro; caso contrário, toda essa questão será descartada.

Digamos que Ankalaev vença essa luta — bem, então depende. Se Rountree vencer, provavelmente estamos olhando para uma revanche imediata entre ele e Pereira.

Se Pereira vencer, então acredito que Pereira vs. Ankalaev será o próximo. O UFC não gosta desse confronto por razões óbvias — uma estrela em brasa enfrentando um desafiante número 1 amplamente desconhecido — mas não teria outra escolha. A única chave para ele enfrentar Ankalaev seria se Pereira subisse de peso, mas não vejo isso acontecendo ainda. O UFC não incentiva campeões ativos a subirem de peso. Se Jon Jones vencer Stipe Miocic no UFC 309 e não se aposentar, ele precisa enfrentar Tom Aspinall em seguida. Por mais que eu esteja ansioso para Pereira potencialmente subir de peso algum dia, não acho que isso esteja em seu futuro imediato. — Okamoto

Vitória de José Aldo o coloca na lista de candidatos ao título peso galo masculino

José Aldo, à esquerda, enfrentará Mario Bautista no UFC 307. Foto de Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Não é real. Teria sido real se Sean O’Malley ainda tivesse o título. No entanto, considerando que Merab Dvalishvili dominou Aldo há apenas duas lutas e o enviou para uma aposentadoria de curta duração, derrotar o peso galo número 11 do UFC não colocará Aldo perto de uma oportunidade de título.

Também é importante considerar como a divisão se acumula atualmente, o que é muito diferente com Dvalishvili como campeão do que com O’Malley. A atual lista de candidatos para Dvalishvili inclui Umar Nurmagomedov e Deiveson Figueiredo. Aldo ainda não foi considerado nessa equação. — Saudade

A vencedora de Raquel Pennington-Juliana Peña é a melhor peso galo feminino

jogar 1:31 Raquel Pennington conquista cinturão peso galo feminino do UFC Raquel Pennington derrota Mayra Bueno Silva no evento co-principal do UFC 297 para ganhar o título peso galo feminino.

Não é real. Alguns podem dizer que é óbvio que Kayla Harrison está acima tanto da campeã, Raquel Pennington, quanto de sua desafiante, Julianna Peña. Harrison tem um poder de estrela irrefutável e se considera uma campeã em espera, mesmo com apenas uma luta no UFC. Tenho reservas com base em seu nível de competição anterior, mas sinto que já vi o suficiente para colocar Harrison no topo da safra atual de lutadoras de 135 libras.

Pennington é dura e está em uma corrida sólida, mas suspeito que Harrison seria demais para ela lidar. A força de Peña, wrestling, não seria uma força contra Harrison. Então, se Harrison der mais um passo à frente em seu confronto no UFC 307 com Ketlen Vieira — e continuar a vencer a batalha com sua oponente mais formidável, a balança de pesagem — não imagino que ninguém a pare. — Wagenheim

Pereira-Rountree é a luta mais divertida do UFC 307

jogar 0:54 Khalil Rountree Jr. finaliza Chris Daukaus Khalil Rountree Jr. obtém uma grande vitória sobre Chris Daukaus no UFC Fight Night.

Muito real. Essa luta não foi feita porque Rountree necessariamente a mereceu. Essa luta é toda sobre Pereira fazendo mais uma rápida reviravolta contra um oponente que vai ficar de pé e bater nele.

O estilo que esses dois trazem para o octógono é uma receita para fogos de artifício e provavelmente não exigirá que os juízes se envolvam no resultado. Há algumas lutas excelentes no UFC 307 em relação à ação potencial (Aldo-Mario Bautista, Stephen Thompson-Joaquin Buckley), mas o nível de violência que Pereira-Rountree pode entregar é astronomicamente alto. Lutas como essa não são feitas por acidente, e a equipe de mídia social do UFC provavelmente já está se preparando para compartilhar o final dessa luta. — Saudade

Haverá várias aposentadorias no UFC 307, mas Carla Esparza será a única futura Hall of Famer

Carla Esparza anunciou que irá se aposentar após sua luta contra Tecia Pennington no UFC 307. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Ambos são reais. Deixe-me começar defendendo o caso do Hall da Fama para Esparza, que anunciou que se aposentaria após sua briga com Tecia Pennington.

Os pesos leves Renato Moicano e Benoit Saint Denis se enfrentam no sábado para determinar quem ficará mais perto de uma disputa pelo título. UFC Fight Night: Moicano x Saint Denis

Sábado, 28 de setembro, Accor Arena, Paris, França

• Cartão principal: 15h00 horário do leste dos EUA na ESPN+

• Preliminares: 12h ET na ESPN+ Assine a ESPN+ obter eventos exclusivos do UFC ao vivopesagens e muito mais; Dana White’s Série Contender; e mais conteúdo exclusivo de MMA.

Esparza foi a primeira campeã peso-palha do UFC e, para ganhar essa distinção, ela teve que dominar e finalizar Rose Namajunas em dezembro de 2014. O reinado de Esparza foi curto, já que Joanna Jedrzejczyk a destronou três meses depois. Mas em 2022, a mulher conhecida como “Cookie Monster” ganhou o título pela segunda vez, com outra vitória sobre Namajunas, que também foi bicampeã. Isso culminou em uma sequência de seis vitórias consecutivas durante as quais Esparza também derrotou outra ex-campeã, a peso-mosca Alexa Grasso. A única derrota de Esparza nos últimos seis anos foi contra a atual campeã, Zhang Weili.

Esparza pode não estar sozinho em colocar luvas no centro da gaiola durante o UFC 307. Com três lutadores na faixa dos 40 e mais de uma dúzia com pelo menos 35, este card oferece muitas possibilidades de aposentadoria. Nenhum outro lutador é definitivo, mas entre Thompson e Ovince Saint Preux, ambos com 41 anos, ou os oponentes Tim Means e Court McGee, cuja idade combinada é 79, qualquer um dos acima pode se juntar a Esparza na desistência. — Wagenheim