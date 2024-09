UFC Vegas 97 e Bellator San Diego mostram prévia: Burns vs. Brady, Nurmagomedov vs. Shabliy e mais

O UFC retorna após um raro fim de semana de folga com o UFC Vegas 97, encabeçado pelo desafiante ao título dos meio-médios Gilbert Burns e Sean Brady. O Bellator San Diego também acontece no sábado com uma fantástica luta pelo título dos leves entre o invicto Usman Nurmagomedov e Alexander Shabliy. Qual card tem mais chiado?

Antes da rodada dupla deste fim de semana, Mike Heck e José Youngs do MMA Fighting fazem uma prévia do evento Fight Night do UFC, o evento principal entre Brady e Burns, discutem quem precisa mais da vitória, assim como outras lutas notáveis ​​na lista enquanto a promoção se prepara para o UFC 306 no Sphere em Las Vegas no próximo fim de semana. Além disso, eles falam sobre o retorno do Bellator, a luta Nurmagomedov vs. Shabliy voando bem abaixo do radar, adormecidos discretos no card e muito mais.

