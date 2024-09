Última pesquisa registrada confirma vitória de Rymes Lessa em Piaçabuçu

A última pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob número 00292/2024, aponta a vitória do candidato do MDB em Piaçabuçu, Rymes Lessa, que dispara na preferência do eleitorado. Os demais candidatos da oposição seguem empatados tecnicamente com percentuais de 2 pontos para mais ou para menos.

Enfrentando a maratona eleitoral com muita disposição e contando com o apoio do prefeito Djalma Beltrão e também do governador Paulo Dantas, o provável prefeito de Piaçabuçu, soma a sua juventude disposta a se dedicar ainda mais pela cidade ribeirinha à experiência de seu vice, Carlos Ronalsa.