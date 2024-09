Um dos pecados capitais do futebol – Deixar a bola cair antes da end zone

O ESTÁDIO AUTZEN FOI em um estado de pandemônio na noite de sábado depois que Noah Whittington, do Oregon, correu 100 jardas em um retorno de kickoff para o que foi presumido como um touchdown de empate no quarto período contra o Boise State.

Mas quando os Ducks estavam prestes a marcar o ponto extra para deixar o placar em 34 a 34, o árbitro Chris Coyte pediu uma paralisação e ligou seu microfone.

“A jogada está sob revisão”, ele disse. “O corredor pode ter deixado a bola passar antes de cruzar o plano da linha de gol.”

Suspiro.

Com certeza, o replay mostrou que Whittington havia cometido um dos pecados capitais do futebol americano, deixando a bola escapar pouco antes da end zone enquanto começava a comemorar.

Mas em segundos, Coyte voltou ao microfone com uma explicação confusa: “Após revisão, a decisão em campo está confirmada”, disse ele. “É um touchdown.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os replays iniciais na transmissão televisiva estavam incompletos. Eles mostraram Whittington deixando a bola cair, mas deixaram de fora o elemento-chave que se seguiu. Jayden Limar, do Oregon, parte da escolta de Whittington pela linha lateral, correu brevemente além da bola perdida, mas se virou e rapidamente a pegou para evitar um desastre de proporções épicas. (Ele foi oficialmente creditado com um retorno de kickoff de 0 jardas para um touchdown.)

Perto dali, na lateral do campo, o técnico dos Ducks, Dan Lanning, discutiu uma gama de emoções enquanto a raiva se transformava em alívio.

“Acredite ou não, é uma situação que treinamos muito e, obviamente, não treinamos bem o suficiente”, disse ele. “Aquela bola deve chegar até a end zone e ser entregue ao árbitro. Mas prometo que treinaremos isso muito duro daqui para frente.”

O ato de deixar a bola cair antes da end zone não é exatamente uma epidemia no futebol universitário, mas acontece regularmente o suficiente — talvez algumas vezes por temporada — para incutir medo coletivo em todo o país. Vários treinadores enfatizaram à ESPN neste verão que é uma preocupação real e algo que muitos deles abordam regularmente com seus jogadores ao longo do ano.

“Vejo isso o tempo todo na TV e estremeço porque ainda não participei disso”, disse o técnico do Kansas State, Chris Klieman.

“Ainda”, como nesta jogada embaraçosa, está sempre à espreita, pronto para atrapalhar um jogo de futebol no momento mais inoportuno.

Russ Isabella-USA TODAY Esportes

QUANDO OS FÃS DO OREGON ouviram o motivo de Coyte para interromper o jogo no sábado, seria natural que eles se lembrassem do que talvez tenha sido o ato mais importante de “deixar a bola cair antes da end zone” na história do futebol universitário.

Na verdade, se for uma aposta segura, muitas pessoas olharam para a pessoa ao lado e perguntaram: “Ele acabou de fazer um Kaelin Clay?”

Em 8 de novembro de 2014, o No. 4 Oregon visitou o No. 17 Utah para um jogo que teria implicações massivas na pós-temporada na primeira temporada do College Football Playoff. Os Ducks (8-1) foram liderados pelo eventual vencedor do Heisman Trophy, Marcus Mariota, e precisavam evitar uma segunda derrota para permanecer na disputa dos playoffs.

Utah saltou para uma liderança de 7-0, e na primeira jogada do segundo quarto, o quarterback Travis Wilson acertou Clay em um passe profundo e ele correu para o que pareceu ser uma pontuação de 79 jardas que mudaria o jogo. Fogos de artifício foram disparados no estádio, e por 15 segundos, a transmissão da TV focou na celebração antes de fazer uma transição estranha para uma tomada aérea de Joe Walker, do Oregon, correndo com a bola na outra direção.

jogar 4:11 WR de Utah deixa a bola cair antes de marcar, Oregon corre de volta Travis Wilson completa um passe de 78 jardas para Kaelin Clay, mas Clay perde a bola pouco antes de marcar. O DB do Oregon, Erick Dargan, recupera a bola e perde a bola, e o LB Joe Walker a retorna 100 jardas para um TD.

Foi somente quando Walker estava na linha de 15 jardas oposta que o apresentador Brad Nessler falou por todos, perguntando: “O que está acontecendo no campo aqui?”

O fumble de Clay foi obstruído na foto ao vivo da televisão, mas o replay mostrou que ele havia soltado a bola antes de cruzar o plano. Erick Dargan, do Oregon, inicialmente tentou pegá-la antes que Walker tivesse a posse e — em uma das jogadas mais mano a mano de todos os tempos — transformou o que parecia ser um déficit de 14 pontos em um jogo empatado.

É impossível dizer como as coisas teriam acontecido se Utah tivesse vencido por 14 a 0, mas os Ducks rapidamente aproveitaram sua boa sorte e construíram uma vantagem de 24 a 7 no segundo quarto antes de vencer por 51 a 27.

“Uma grande reviravolta nos eventos, obviamente, no fumble indo para a end zone”, disse o técnico do Oregon, Mark Helfrich, na época. “Uma grande lição para todos nós.”

Oregon venceria seus três jogos seguintes para garantir o título do Pac-12 e a segunda colocação no playoff, onde derrotou o Florida State antes de perder para o Ohio State na disputa pelo título.

Para Utah, é um momento que vive na infâmia.

“É algo que você certamente ensina, pratica e treina e espera que nunca aconteça, particularmente em um jogo, mas aconteceu”, disse o técnico do Utah, Kyle Whittingham. “E Kaelin é um ótimo jogador de futebol, ele se sentiu pior sobre isso do que qualquer um. Então é uma dessas coisas que acontecem em uma ocasião muito, muito rara.”

Whittingham é um dos muitos treinadores que não apenas instruem seus jogadores a cruzar a linha do gol e entregar a bola ao árbitro — a maneira infalível de evitar que a ocorrência se repita — mas também a pegar qualquer bola solta se a jogada estiver em dúvida.

Contra o Washington no ano passado, os Huskies lideraram por 33-28 quando Alphonzo Tuputala interceptou o então quarterback do Utah, Bryson Barnes, e pareceu ter retornado 76 jardas para uma pontuação. Foi semelhante à jogada de Clay, pois a transmissão da televisão mostrou os fãs comemorando, exibiu um gráfico de “pick-six” e atualizou o placar para 39-28.

Mas, novamente, o replay revelou a comemoração prematura e mostrou Michael Mokofisi, de Utah, correndo de 10 jardas de distância para cobrir a bola na linha de 1 jarda.

Lição aprendida, pelo menos de um lado.

O SANTO PADROEIRO das comemorações prematuras de touchdown está o ex-recebedor da NFL DeSean Jackson, cujo fumble na linha de 1 jarda contra o Dallas Cowboys como novato do Philadelphia Eagles em 2008 continua sendo o exemplo mais notório desse lapso único de concentração.

Foi o tipo de momento que poderia fazer alguém dizer: “Bem, você sabe que ele nunca mais cometerá esse tipo de erro”.

Exceto no caso de Jackson, esta não foi sua primeira vez. Alguns anos antes, no jogo de futebol americano do ensino médio do Exército All-American, Jackson se libertou para uma pontuação fácil antes de saltar da linha de 5 jardas em uma tentativa de virar para a end zone. Ele chegou a meio metro de distância e perdeu a bola no processo.

É o fumble de Jackson na NFL, no entanto, que tem tido mais quilometragem para os treinadores, enquanto eles tentam se proteger contra gafes repetidas. Vídeos de compilação são fáceis de encontrar no YouTube, e os treinadores fizeram seus próprios cutups nos quais Jackson é frequentemente mostrado como o principal exemplo do que não fazer.

“Ele fez isso no ensino médio e nos profissionais, então mostramos tudo isso para garantir que nossos rapazes aprendam com outras pessoas”, disse o técnico do Texas Tech, Joey McGuire. “Esse é um dos acordos, como marcar o gol, entregar a bola para o oficial e então comemorar com seus companheiros de equipe. É isso que realmente tentamos fazer.”

As lições nem sempre são aprendidas.

Em 2021, o recebedor de Louisville Ahmari Huggins-Bruce transformou uma curta conclusão em um touchdown de 95 jardas, mas o técnico Scott Satterfield percebeu imediatamente que os árbitros não estavam tratando isso como um touchdown.

“Eu fiquei tipo, ‘O que está acontecendo?’ E eles me disseram, ‘Treinador, ele deixou a bola cair'”, disse Satterfield.

Foi amplamente esquecido como parte da vitória por 30 a 3 contra o Eastern Kentucky, mas não por Satterfield.

“Todo agosto — quero dizer, todo agosto — mostramos um filme para nossos jogadores sobre aquela jogada em particular porque a vimos”, disse ele. “Seja uma situação de Leon Lett em que Don Beebe corre e tira a bola ou, neste caso, um cara que a deixa ir muito cedo, tentamos mostrar. Então, essa foi a única vez que isso aconteceu comigo, mas cara, é uma sensação ruim.”

Na TCU, o treinador Sonny Dykes criou o hábito de mostrar uma compilação de cerca de 10-12 clipes de jogos universitários e da NFL nas noites de sexta-feira antes dos jogos sobre o que não fazer. São principalmente erros mentais que podem balançar desnecessariamente um jogo, e três grampos são o fumble de Jackson com os Eagles, o de Clay contra o Oregon e um exemplo semelhante na vitória de Cal contra o Texas em 2016, quando Dykes estava treinando os Golden Bears.

Faltando 1 minuto e 22 segundos e com Cal liderando por 50 a 43, o running back Vic Enwere correu para o que parecia ser um touchdown de 55 jardas, apenas para entrar no clube de comemoração prematura ao desistir na linha de 1.

“Vic estava tipo, ‘É, eu pensei que tinha marcado’, e isso estava realmente na moda na época”, Dykes ajuda. “Eu acho que os caras queriam largar o mais rápido que pudessem e era meio que uma coisa, mas ele não quis dizer nada com isso.”

A jogada foi considerada um touchdown em campo, apenas para ser anulada no replay. No entanto, a equipe de arbitragem decidiu que, como não houve uma recuperação imediata do Texas, os Bears assumiriam onde Enwere deixou a bola cair. Foi uma decisão controversa porque um jogador do Texas a pegou na end zone antes de entregá-la a um oficial.

“Ele entregou para quem estava perto da jogada”, disse Mike Defee, o árbitro do jogo e atual coordenador de oficiais do Mountain West. “Se ele tivesse pegado e começado a correr na outra direção, talvez tivesse sido interpretado de forma diferente. Mas sua linguagem corporal mostrou que ele achava que a jogada tinha acabado.”

Em vez de um touchback do Texas, Cal assumiu a linha de 1 jarda e ajoelhou-se durante todo o tempo.

“[Texas coach] Charlie Strong estava perdendo a cabeça”, disse Defee. “Ele sentiu que eles deveriam ter pegado a bola. Foi uma grande jogada, mas chegou ao ponto em que expliquei a ele que as regras são muito específicas sobre como lidamos com isso. Seus caras não perceberam o fato de que ela estava solta e não fizeram nada com ela.”

Foto AP/Lydia Ely

À medida que esse tipo de jogada se tornou um problema mais conhecido, as equipes de arbitragem também se tornaram mais hábeis em percebê-lo em tempo real, embora nem sempre seja imediatamente óbvio.

“Essas jogadas provavelmente deixam os treinadores loucos”, disse Defee. “Isso nos deixa loucos porque nos coloca em uma situação difícil, mas acho que para os jogadores jovens, eles estão pensando que fizeram uma jogada tremenda. Eles estão marcando. Acho que é uma perda de foco do ponto de vista deles, mas cria outra dimensão para nós.

“Se virmos a bola solta, obviamente queremos continuar a arbitrar. Mas se não houver ninguém que possamos captar visualmente que esteja tentando recuperar a bola, vamos dar a ele uns saudáveis ​​dois, três segundos ou mais antes de matar a jogada e então invocar a regra que cobre isso.”

ATÉ O MELHOR o coaching não pode evitar esses erros.

Aconteceu com um time liderado por Nick Saban no ano passado no que deveria ter sido um touchdown de 79 jardas para o Alabama. Aconteceu com o time de Oklahoma de Bob Stoops em 2016, embora os árbitros tenham perdido e Joe Mixon tenha escapado impune. (Parece ser uma coincidência que ambos os treinadores do Hall da Fama tenham se aposentado após essas temporadas.)

jogar 0:58 QB do Alabama deixa a bola cair antes de cruzar a linha do gol Ty Simpson se liberta para a corrida mais longa de um QB do Alabama em mais de 20 temporadas, mas deixa a bola cair perto da linha do gol.

Aconteceu com os Clemson Tigers de Dabo Swinney e os Georgia Bulldogs de Kirby Smart.

E por mais que os treinadores ensinem e os fãs gritem na televisão, é quase certo que isso acontecerá novamente.

Nesses casos, os jogadores precisarão se recompor (e, com sorte, a bola) e seguir em frente.

“É algo com que podemos aprender”, disse Lanning, ecoando Helfrich de 2014. “Acho que se vocês não estão aprendendo como treinadores e jogadores, então não estão fazendo seu trabalho.”

Até lá, os treinadores — diferentemente dos jogadores naqueles momentos infames — se recusarão a desistir.