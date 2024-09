Um guia para iniciantes em apostas em basquete da NBA: estratégias e erros comuns a evitar

Imagem de matuska no Pixabay

Apostar no basquete não é muito diferente de apostar em outros esportes coletivos. De certa forma, podem até ser comparados a apostas no hóquei. As casas de apostas oferecem aos jogadores a possibilidade de fazer uma aposta de basquete na vitória de uma das equipas, vencendo a equipa tendo em conta o handicap, total individual das equipas, total do jogo e outros resultados menos populares, também é oferecido ao vivo. Mas mesmo nessas propostas aparentemente claras, há uma série de características e nuances.

Erros comuns a evitar ao apostar

Na verdade, muitas vezes os usuários, sem prestar muita atenção à análise dos indicadores estatísticos e das habilidades de cada jogador individual, bem como de toda a equipe como um todo, cometem muitos erros.

A atenção principal deve ser dada aos padrões que podem ser rastreados durante um determinado período de tempo. Além disso, é preciso analisar o desempenho da equipe com o apoio de sua torcida, e como ela atua fora de casa.

Os apostadores não prestam atenção ao local onde acontecerá o jogo de basquete

Talvez o erro mais comum que os fãs novatos cometem seja ignorar o local do jogo. Este é sempre um fator importante a considerar antes de fazer qualquer aposta. Em primeiro lugar, onde está acontecendo o jogo? É evidente que em casa e ao lado dos seus adeptos a equipa terá muito mais hipóteses de vencer. Os oponentes sempre perderão psicologicamente.

Perder em apostas ao vivo

Na maioria das vezes, ocorrem erros de cálculo nas apostas ao vivo, ou seja, quando uma pessoa faz uma escolha no momento da própria partida. Tais erros são facilmente explicados, pois o torcedor não tem tempo para pensar e tomar a decisão certa. No entanto, os especialistas estão confiantes de que, mesmo em tal situação, ainda será possível evitar imprecisões. Para isso, é necessário estudar com antecedência todas as informações teóricas sobre as chances de vitória de cada equipe. E se eles têm as mesmas oportunidades de triunfo, então neste caso vale a pena analisar cada jogador dos times e calcular onde estão os jogadores de basquete com mais sucesso.

Estratégia: Desligue as emoções

Para evitar cometer outro erro, desligue suas emoções e faça uma escolha depois de pensar com cuidado. Todo fã de basquete tem seus times favoritos e muitos se tornam leais a eles. Quando se trata de apostas, os fãs permitem que a sua lealdade atrapalhe o seu julgamento. Muitas vezes, quando um apostador não consegue ganhar, ele tenta imediatamente compensar as suas perdas com uma grande aposta. Novos jogadores não deveriam adotar essa abordagem porque muitas vezes isso apenas piora as coisas.

Frequentemente, fãs inexperientes acreditam que jogar um jogo de estratégia certamente trará lucro. No entanto, isso funciona se a pessoa compreender a essência da estratégia e tiver pelo menos habilidades matemáticas mínimas. A maioria das estratégias baseia-se na recuperação, as probabilidades mudam instantaneamente, então você precisa tomar as decisões certas na hora certa.