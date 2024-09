Uma grande surpresa acontecerá neste fim de semana no futebol universitário, de acordo com Greg McElroy

EAnalista SPN Greg McElroy recentemente deu sua opinião sobre alguns dos jogos de futebol americano universitário mais emocionantes da NCAA que acontecerão na Semana 4 no Sempre Futebol Universitário podcast. Ele não poupou suas previsões, até mesmo apontando possíveis surpresas no que ele acredita que será um fim de semana super competitivo.

Uma das surpresas que McElroy está chamando é a Arkansas Razorbacks derrotando os Auburn Tigers. Ele tem um raciocínio sólido por trás dessa previsão ousada. De acordo com McElroy, o ataque de corrida primeiro do Arkansas vai mudar o jogo.

“Nos primeiros jogos, eles estão em 12º na FBS e em terceiro na SEC em jardas corridas,” ele ressaltou. “Eles também marcaram 15 touchdowns no chão, o que é mais do que qualquer outro time no país“Isso sim é um grande poder de fogo.

McElroy acha que o Arkansas tem o que é preciso para controlar as trincheiras e saia vitorioso no Estádio Jordan-Hare. Ele definitivamente está se inclinando para os Razorbacks para esta. “Eu acredito que o Arkansas está no jogo, mas deve ser fascinante lá em The Plains“, ele disse. Parece que ele está bem confiante em suas habilidades de causar a virada.

McElroy prevê que Arkansas irá atropelar Auburn

O analista da ESPN também destacou o potencial problema que a linha defensiva do Arkansas poderia causar para o quarterback inexperiente de Auburn, Hank Brown. Isso por si só pode mudar o jogo.

Quando se trata do ataque do Arkansas, não se trata apenas do seu impressionante jogo de corrida. O jogo de passes com o quarterback Taylen Green e a sala de recebedores também tem se mantido firme. Eles têm sido aproveitando o sucesso do running back Ja’Quinden Jacksonque tem sido uma força a ser reconhecida, acumulando seis touchdowns e 397 jardas em apenas 47 corridas nesta temporada.

Mas não é só Jackson que está fazendo ondas na end zone. Os Razorbacks também viram quatro touchdowns de Green e mais cinco de sua sala de running back. Isso é uma profundidade e versatilidade sérias em seu arsenal ofensivo.

McElroy também deu um alô à experiente linha defensiva do Arkansas liderada por Cameron Ball e Eric Gregory. Ele parece pensar que isso pode ser uma grande vantagem para eles no próximo jogo. “O Arkansas também será auxiliado por uma linha defensiva experiente“, ele mencionou, claramente impressionado com seu impacto potencial.