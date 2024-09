US Open 2024: Classificação dos candidatos às quartas de final

Sejam honestos: quem de vocês tinha isso como escalação das quartas de final quando o sorteio foi feito? Quem não teve Novak Djokovic nem Carlos Alcaraz entre os oito finalistas do lado masculino? E quem teve Coco Gauff desistindo antes das quartas de final do simples feminino, com 60 erros não forçados contra Emma Navarro?

No mais imprevisível dos US Opens, tentamos descobrir quem são os favoritos restantes.

SOLTEIROS FEMININOS

Aryna Sabalenka está em ótima posição para vencer seu primeiro US Open. Robert Prange/Getty Images

Aryna Sabalenka

Sabalenka está em boa companhia. Ela está agora em sua quarta quarta de final consecutiva do US Open — a primeira mulher a atingir esse feito desde a corrida de Serena Williams de 2011 a 2016. No processo, ela se tornou a sexta jogadora feminina desde 2000 a chegar a oito quartas de final consecutivas de Grand Slam. Ela tem a experiência e a forma para vencer o torneio inteiro.

Até o momento, seu melhor resultado em Nova York foi chegar à final do ano passado, onde ela enfrentou Gauff, mas ela está melhor posicionada para vencer tudo desta vez. Ela perdeu apenas um set em seu caminho para as quartas, tendo derrotado Priscilla Hon, Lucia Bronzetti, Ekaterina Alexandrova em três e depois Elise Mertens em sets diretos na quarta rodada.

“Eu só não quero sair cedo daqui, sabe”, disse Sabalenka após derrotar Mertens. “Eu só quero ficar o máximo que puder e aproveitar esta bela quadra, esta bela atmosfera.”

Iga Swiatek

Swiatek passou seu tempo em Nova York tentando se manter calma diante de superestrelas. Antes de sua vitória na terceira rodada sobre Anastasia Pavlyuchenkova, Serena Williams estava no prédio e esbarrou na atual número 1 do mundo.

“Estou feliz que ela esteja acompanhando o tênis e meu jogo porque ela me disse que está torcendo por mim”, disse Swiatek após despachar Pavlyuchenkova por 6-4, 6-2. “É sempre bom ouvir isso de alguém como Serena.”

Swiatek já é uma das grandes do jogo, com cinco Grand Slams em seu nome. Quatro deles foram no saibro parisiense, mas o outro foi em Flushing Meadows em 2022. Swiatek está jogando bem em Nova York. Depois de suas turbulentas Olimpíadas — onde ela entrou como favorita e terminou com o bronze — ela está se desenvolvendo bem em Nova York. Até agora, ela derrotou Kamilla Rakhimova, Ena Shibahara, Pavlyuchenkova e Lludmila Samsonova — esta última em sets diretos. Foi naquela partida que ela ficou impressionada pela segunda vez nesta quinzena, depois de avistar Jason Sudeikis na multidão.

“Tento evitar olhar para as telas, mas o vi hoje à noite quando estava olhando para o juiz de cadeira”, disse ela. “Queria manter o foco e espero que ele aprecie minha mentalidade, porque é disso que se trata Ted Lasso.” Ela enfrenta Jessica Pegula nas quartas de final. Os presságios são bons para Swiatek, pois ela venceu seis de seus nove encontros e entrará nisso como favorita.

Carolina Muchova

Muchova irá para as quartas de final com Beatriz Haddad Maia — a do infame salto duplo na quarta rodada — como favorita. E ela sabe o que é preciso para chegar a uma final de Grand Slam, tendo chegado a esse estágio em Roland Garros no ano passado apenas para esbarrar em uma parede formidável do tamanho de Swiatek. A partida da quarta rodada de Muchova contra Jasmine Paolini foi intrigante, dado o notável 2024 da italiana, onde ela chegou às finais de Roland Garros e Wimbledon. Mas Muchova fez um trabalho fácil com Paolini, vencendo por 6-3, 6-3. Muchova tem um histórico de 3-0 sobre Haddad Maia e chegou a este torneio revigorada, tendo apenas um torneio anterior em uma quadra dura em Cincinnati. “Jogando algumas partidas, sinto que estou construindo o jogo. Sinto-me melhor a cada dia na quadra. “Estou nas quartas e sou muito grata por isso, e veremos.”

Esperança em casa: Jessica Pegula

Tendo dito tudo isso acima sobre Swiatek ser a favorita para este confronto, Flushing Meadows pode fazer coisas maravilhosas para as favoritas da casa. Elas levaram Gauff para casa no ano passado, e quão brilhante seria para Pegula seguir seus passos? Ela chegou ao US Open em excelente forma, tendo vencido em Toronto e chegado à final em Cincinnati, onde perdeu para Sabalenka. Ela ainda não perdeu um set no US Open — incluindo ser a única a mandar Shelby Rogers para a aposentadoria na rodada de abertura — e está desesperada para terminar sua sequência perdendo em seis quartas de final consecutivas de Grand Slam. Sorte na sétima vez? Bem, ela certamente está construindo um caso convincente. Contra Diana Shnaider na quarta rodada, ela acertou 22 winners e foi resiliente ao salvar sete de nove break points. Então por que Pegula não poderia ganhar tudo?

“Depende do dia, como você está se sentindo, como está jogando, o que acontece quando você entra em campo”, disse Pegula, antes de sua partida com Swiatek. “Não sei como vou me sentir até que eu esteja literalmente jogando o primeiro jogo.”

Simples masculino

Jannik Sinner terá que superar Daniil Medvedev nas quartas de final. Angela Weiss/AFP via Getty Images

Jannik Pecador

Sinner manteve o foco em meio ao turbilhão. Enquanto o sorteio de simples masculino caiu no caos, Sinner é uma das poucas constantes confiáveis. Mas ele chegou a este Slam respondendo a perguntas sobre o anúncio de seus dois testes positivos para uma substância proibida em março. Isso resultou em críticas de profissionais atuais e antigos, e perguntas sobre as políticas de doping do esporte. Apesar de tudo isso, ele conseguiu progredir no sorteio.

Ele está ciente das armadilhas de perder a concentração.

“Sempre que você cai um pouco do seu nível — seja mental, seja no tênis ou físico — no final, isso tem um impacto enorme no resultado”, disse Sinner após sua vitória na terceira rodada sobre Christopher O’Connell.

Suas duas primeiras rodadas o viram passar por MacKenzie McDonald em quatro sets, depois derrotar Alex Michelsen em três. Depois de O’Connell, ele enfrentou o favorito da casa Tommy Paul, que ele derrotou em sets diretos. E quanto às quartas? Bem, é o campeão de 2021 Daniil Medvedev. Sinner será o favorito e é o único jogador do lado masculino a chegar às quartas de final de todos os quatro Grand Slams deste ano, mas ele terá o último encontro deles em mente.

“Serão muitos ralis, então espero estar pronto fisicamente”, disse Sinner. “Será uma partida física, também uma partida mental. Eu venci na Austrália, ele então venceu em Wimbledon. Foram cinco sets. Então espero que seja uma boa partida.”

Alexandre Zverev

Zverev não é estranho a partidas de finalização tardia, pois detém esse recorde específico de 2022, quando sua vitória sobre Jenson Brooksby no torneio Abierto México concluiu às 4h55, mas ver sua partida da terceira rodada contra Tomas Martin Etcheverry ir até as 2h35 dificilmente foi o ideal. No entanto, ele conseguiu se recuperar e passar por sua partida da quarta rodada em quatro sets contra Brandon Nakashima para garantir sua vaga nas quartas contra Taylor Fritz.

Ele terá que reclamar contra a multidão partidária na terça-feira se quiser passar por isso, mas Zverev tem estado em forma brilhante este ano, tendo chegado à final de Roland Garros e às semifinais do Aberto da Austrália. Ele tem problemas com Fritz, então pode ficar picante. Zverev criticou o barulho vindo da área de Fritz quando o americano o derrotou nas oitavas de final em Wimbledon este ano e eles compartilharam um momento tenso na rede. Zverev chegou a duas finais de Grand Slam — as finais do Aberto da França de 2024 e do Aberto dos EUA de 2020 — e está desesperado para cruzar a linha.

“Só preciso vencer mais um set do que nas duas últimas vezes na final. Estou fazendo tudo que posso”, disse Zverev. “Todo o resto está fora do meu poder, estou tentando o meu melhor e espero que seja o suficiente em algum momento da minha carreira.”

Daniel Medvedev

Medvedev sabe o que é preciso para vencer este torneio, tendo triunfado em 2021. Ele tem direitos de se gabar sobre Sinner, pois venceu a última vez que se encontraram em Wimbledon, e tem um histórico de 7-5 contra ele no geral. Mas é Sinner quem tem levado a melhor nessa rivalidade nos últimos tempos. Antes daquele encontro na grama, Sinner venceu os cinco confrontos anteriores, incluindo a final do Aberto da Austrália.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Classificação das disputas dos playoffs da MLB »

• Reações exageradas da semana 1: Penn State, Miami »

• Guia de novatos da NFL: escolhas de fantasia, principais QBs »

Mais conteúdo ESPN+ »

“Vou tentar pensar mais em Wimbledon do que no Aberto da Austrália”, disse Medvedev, após derrotar Nuno Borges por 6-0, 6-1, 6-3 em apenas 1:51.

Há um argumento de que quem vencer essas quartas de final vencerá o torneio inteiro. Até agora, o US Open de 2024 de Medvedev só perdeu um set — na abertura contra Dusan Lajovic — e depois foi direto contra Fabian Marozsan, Flavio Cobolli e Borges. Mas Sinner será uma tarefa muito mais difícil.

“Eu tive batalhas inacreditáveis ​​com Jannik”, disse Medvedev. “Será muito físico para nós dois.”

Esperança em casa: Taylor Fritz

Frances Tiafoe está muito na disputa, e tem uma grande chance de passar por Grigor Dimitrov nas quartas de final, mas Fritz talvez esteja um pouco mais preparado para vencer tudo. Fritz chegou às quartas de final do Aberto da Austrália e de Wimbledon este ano, e está desesperado para ir mais longe contra Zverev.

Fritz pareceu abalado algumas vezes nesta quinzena, a frustração borbulhando — como em sua vitória de quatro sets sobre Casper Ruud — mas ele está jogando brilhantemente e vai se apoiar para passar por Zverev. Ele também viu como o sorteio se desenrolou. Enquanto Alcaraz e Djokovic se curvaram, ele passou por Camilo Ugo, Matteo Berrettini, Francisco Comesana e Ruud e quer continuar sua jornada.

“[With] o sorteio, é impossível não saber que há mais uma oportunidade com a forma como o sorteio se abriu”, disse Fritz. “Ainda é o mesmo que tem sido para mim. Encare uma partida de cada vez. Preocupe-se com a pessoa que está na minha frente, e partiremos daí. O sucesso em Grand Slams tem sido bom, mas estou um pouco cansado de apenas chegar às quartas de final, e definitivamente quero ir mais longe.”

Foto externa: Jack Draper

Há algo sobre os jovens britânicos e o US Open. Em 2021, foi Emma Raducanu que passou de qualificada para vencedora do simples feminino e, embora a trajetória de Jack Draper não seja tão absurda — ele venceu o Stuttgart Open e derrotou Carlos Alcaraz no Queen’s este ano — Draper foi apontado como um futuro desafiante do Slam no tênis britânico por anos. Draper, 22, conseguiu casar sua incrível habilidade com um corpo durável — graças ao trabalho de Steve Kotze e Will Herbert — e os dois estão trabalhando brilhantemente em conjunto. Quanto ao seu feito de chegar às quartas de final masculinas em Nova York? É o primeiro desde que um certo Sir Andy Murray conseguiu isso em 2016.

“Seguir os passos de Andy e chegar às quartas de final aqui é uma grande conquista para mim”, disse Draper após sua vitória na quarta rodada sobre Tomas Machac. “Mas acho que tenho que continuar porque sei que ainda há espaço para melhorar e ainda espaço para, espero, ir mais longe no torneio. Estou muito, muito orgulhoso dessa conquista e espero poder fazer mais.”

Draper enfrenta Alex De Minaur nas quartas de final, e Brad Gilbert, da ESPN, chamou o jovem britânico de “ameaça legítima” para vencer o evento.