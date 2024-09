USC aposenta o número 13 de Caleb Williams e traz de volta o número 5 de Bush

A USC aposentou a camisa número 13 de Caleb Williams, que passou duas temporadas no programa e ganhou o oitavo Troféu Heisman na história dos Trojans.

A escola fez o anúncio nas redes sociais, mostrando o número de Williams exibido no peristilo do Los Angeles Coliseum entre seus outros vencedores do Heisman. O número 5 de Reggie Bush também foi exibido pela primeira vez desde que seu Heisman foi reintegrado em abril.

O número aposentado de Bush foi removido em 2010, logo após a USC ser sancionada pela NCAA porque Bush recebeu benefícios indevidos durante sua carreira universitária de 2003 a 2005. O Heisman de Bush também ficou vago até este ano, quando o Heisman Trust restabeleceu o troféu para o antigo astro running back, citando “enormes mudanças no cenário do futebol americano”.

No passado, Bush foi inflexível em não querer que seu número fosse exibido em jogos da USC ou se envolver com o programa se seu Troféu Heisman não tivesse sido devolvido a ele. Há uma expectativa agora de que Bush liderará os Trojans para fora do túnel antes de um jogo nesta temporada, mas nenhuma data oficial foi definida.

O anúncio da USC sobre Williams veio nas redes sociais com um vídeo que incluía o rapper Snoop Dogg, o cantor John Legend, o técnico dos Trojans, Lincoln Riley, a jogadora de basquete feminino da USC, JuJu Watkins, e as companheiras de equipe de Williams parabenizando-o pela homenagem.

Legend começou o vídeo cantando “Ordinary People”, que Williams tentou e não conseguiu cantar bem durante um episódio recente de “Hard Knocks: Training Camp with the Chicago Bears”, que contou com sessões de karaokê de novatos. Os Bears fizeram do quarterback estrela a primeira escolha em abril e, desde então, o nomearam titular da Semana 1 e capitão do time.

Homenageado entre os nossos grandes troianos… o número 13 foi oficialmente aposentado. Parabéns, @CALEBcsw ‼️🏆✌️ foto.twitter.com/vN7nvfRuhR — Futebol USC ✌️ (@uscfb) 5 de setembro de 2024

“Você é definitivamente, definitivamente melhor no futebol do que no canto”, disse Legend. “Mas eu quero parabenizá-lo por ter seu número aposentado.”

Em suas duas temporadas na USC, Williams lançou para mais de 8.000 jardas e fez 94 touchdowns no ar e no chão.

“Casa dos Heismans! Mais vencedores do Troféu Heisman do que qualquer outra universidade”, escreveu a diretora atlética Jen Cohen em um post no X. “Vamos lá, #5 e #13… Mal posso esperar para celebrar vocês.”

Bush continua em um processo de difamação contra a NCAA buscando responsabilizá-la por atacar maliciosamente seu caráter.