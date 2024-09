Usher afirma que foi hackeado depois que X Posts desapareceram em meio à prisão de Diddy

Usher está revidando com força, dizendo “Não, não, não!” para aqueles que especulam que ele está escondendo algo após seu antigo mentor Diddy a prisão de … especialmente depois que seus posts X desapareceram misteriosamente no fim de semana.

A cantora deu uma explicação para a destruição da mídia social … escrevendo na plataforma no domingo à noite: “A conta foi hackeada e caramba, vocês fugiram com ela! 😂😂😂.”

No entanto, ele sugeriu testemunhar “algumas coisas” enquanto festejava com Diddy… dizendo no “The Howard Stern Show” em 2016: “Tive a chance de ver algumas coisas. Fui lá para ver o estilo de vida e vi não sei se poderia me permitir e entender o que estava olhando.”