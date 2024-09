Usman Nurmagomedov: Jon Jones ‘é uma lenda’, mas Islam Makhachev ‘é o rei número 1 peso por peso’

O campeão do Bellator, Usman Nurmagomedov, continua a reivindicar seu lugar como um dos melhores pesos leves do MMA, mas até ele elogia o companheiro de equipe Islam Makhachev como o rei da divisão.

Antes de seu retorno no Bellator San Diego no sábado, Nurmagomedov realmente se colocou em segundo lugar quando perguntado onde ele se encaixa entre os melhores lutadores de 155 libras do planeta. O invicto de 26 anos sabe que ainda tem trabalho a fazer quando se trata de definir seu próprio reinado de título, que continua com sua iminente defesa contra Alexandr Shabliy.

Makhachev, número 1 na lista Pound-for-Pound do MMA Fighting, vem tratando seus concorrentes do UFC com desdém, acumulando 14 vitórias consecutivas e três defesas de título consecutivas, então Nurmagomedov não tem problemas em ceder ao seu amigo de longa data e parceiro de treino.

“Porque o islamismo é o número 1”, Nurmagomedov disse ao MMA Fighting quando perguntado por que ele coloca Makhachev à sua frente. “Basta olhar para ele. Este é o rei número 1 libra por libra. É verdade.”

A declaração final sobre a posição de Makhachev como o melhor lutador peso por peso não deveria ser uma surpresa, dada a fase que ele vem tendo ultimamente, mas é seguro dizer que o CEO do UFC, Dana White, discordaria.

White passou meses promovendo Jon Jones como o melhor lutador peso por peso do MMA e chegou ao ponto de lançar um vídeo promocional na terça-feira especificamente para elogiar a longa lista de conquistas do atual campeão peso-pesado do UFC.

De sua parte, Nurmagomedov certamente não vai contestar a grandeza de Jones, mas ele ainda sente que Makhachev merece reconhecimento no ranking peso por peso agora.

“Para esta época, agora, o Islã é o número 1 com certeza”, disse Nurmagomedov. “Mas é claro que Jon Jones, ele é uma lenda. Ninguém está dizendo que ele não é uma lenda. Jon Jones é uma lenda. Eu cresci assistindo às suas lutas. Eu amo seu estilo. Eu amo sua mentalidade. Esse cara é durão. Mas é claro que você está falando sobre esta época, você não está falando sobre o passado.

“Estamos falando sobre agora, e para mim, as pessoas têm opiniões diferentes. Dana White tem a opinião dele, você tem a sua opinião. Isso é bom. Isso não é algo ruim.”

Makhachev tem sido uma parte importante da evolução de Nurmagomedov como lutador, o que tem sido de grande ajuda enquanto ele se prepara para Shabliy neste fim de semana.

Embora não descarte o perigo que Shabliy representa, Nurmagomedov não consegue imaginar que enfrentará algo parecido com o que enfrenta Makhachev na academia.

“O islamismo é um nível diferente”, disse Nurmagomedov. “Ele é muito duro. Quando você trabalha com o islamismo e quando você sente como trabalha com ele, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, você entende em sua mente que esse cara é o número 1 do mundo. Ninguém pode vencê-lo. Ninguém.

“Você dá a ele boas rodadas, às vezes boas, acho que isso faz com que eu e outros caras que treinam com o Islam sejam mentalmente fortes. Não acho que Shabliy possa me dar algumas rodadas melhor do que o Islam me dá. Não acho que ele possa me pressionar como o Islam me pressiona.”

Como se a presença de Makhachev não fosse suficiente para balançar o pêndulo a seu favor, Nurmagomedov ganhou outro bônus com seu primo e lenda do UFC Khabib Nurmagomedov também retornando para treiná-lo em tempo integral após uma breve pausa no MMA para se concentrar em sua família e outros negócios.

Usman confirmou que Khabib o encurralará contra Shabliy no sábado, e que seu retorno foi uma adição bem-vinda ao time, não apenas para Usman, mas também para Makhachev, seu irmão Umar Nurmagomedov e todos os outros associados a eles.

“Eu diria que Khabib é a melhor pessoa no MMA em geral”, disse Nurmagomedov. “Quando você está falando sobre ser um atleta como lutador, porque ele teve os melhores oponentes lá fora, ele fez uma defesa incrível de seu título. Além disso, ele treinou com Abdulmanap Nurmagomedov, que é seu pai, que era um treinador incrível. Ele treinou muitos caras, incluindo eu, e obviamente Khabib estava fazendo o treinamento. Então agora ele está ficando como um treinador.

“Combinar toda a sua experiência como treinador, como lutador, trabalhar com o pai e a quantidade de experiência que ele acumulou é simplesmente tremendo. Ninguém tem isso no mundo do MMA em geral. Existem treinadores, existem lutadores, mas ele combina tudo. Tê-lo no corner é um grande apoio, e você sente essa influência e, no geral, ele é muito valioso e o membro mais importante do nosso time.”

Tudo isso faz com que Nurmagomedov espere outra atuação sem sofrer gols e não dê muitas chances para Shabliy causar a surpresa.

“Estou pronto”, disse Nurmagomedov. “Isso é só o que posso dizer. Às vezes, um soco de sorte [can happen]mas se não, essas coisas, esse cara nunca pode me vencer. Não só ele, ninguém pode me vencer.”