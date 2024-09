USMNT continua a fazer história por todos os motivos errados

Três meses após uma péssima eliminação na fase de grupos da Copa América de 2024, a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos voltou à ação para a janela internacional de setembro sob uma gestão diferente e um desejo renovado dos membros da equipe de provar seu valor.

Mas a promessa de mudança e crescimento durou apenas alguns minutos no sábado, quando o Canadá expôs as fraquezas constantes dos americanos e a falta de harmonia com uma vitória de 2 a 1 em Kansas City, Kansas.

No que poderia ter sido a oportunidade perfeita para dissipar as preocupações de uma espiral descendente e incutir esperança em uma torcida apreensiva, o fraco desempenho de sábado enfatizou o imenso trabalho que deve ser feito pela seleção dos EUA no caminho para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O Stars and Stripes entrou no amistoso contra o Canadá carregando o fardo dos resultados negativos da Copa América, um torneio no qual fez história ao se tornar o primeiro país-sede a não avançar para as oitavas de final desde que a fase de grupos foi introduzida em 1975. Os EUA também nunca haviam sido eliminados da fase de grupos em 19 torneios internacionais anteriores disputados em solo americano, incluindo a Copa do Mundo de 1994.

A US Soccer passou por um processo de revisão de 10 dias para analisar o desempenho insatisfatório da equipe na Copa antes que o diretor esportivo Matt Crocker anunciasse a demissão do técnico Gregg Berhalter, pela segunda vez.

Com o técnico interino Mikey Varas no comando, no entanto, a indiferença do time foi exposta para todos verem no sábado. Os erros recorrentes começaram no primeiro tempo, quando os americanos insistiram em jogar de trás contra um Canadá pressionando alto sob o comando do técnico Jesse Marsch. Como Uruguai e Panamá na Copa América, os canadenses sabiam que poderiam pressionar os americanos a cometer erros em seu próprio campo. Não foi nenhuma surpresa, então, que o gol de abertura do canadense Jacob Shaffelburg seguiu exatamente esse protocolo. Depois que o goleiro dos EUA Patrick Schulte iniciou a jogada, a defesa dos americanos perdeu a posse de bola após apenas três passes, perdeu a bola e permitiu que os canadenses assumissem a liderança.

Além das dificuldades defensivas, os americanos também falharam em criar oportunidades ofensivas, já que a falta de conexão inspirou apenas um chute em 45 minutos. Pela primeira vez desde que enfrentaram o Catar na Copa Ouro de 2021 — 52 jogos no total — os EUA foram superados por 10 chutes. Não é tão surpreendente considerando que tiveram uma taxa de conclusão de passe de 75,4% em três partidas da fase de grupos da Copa América, que ficou em 14º lugar entre 16 times no torneio. O time viu uma taxa de conclusão de passe de 75,5% no terço de ataque, a terceira pior porcentagem da primeira rodada da Copa América. Berhalter tentou impor um jogo baseado na posse de bola que não combinava com os jogadores disponíveis. As instruções muitas vezes se traduziam em um meio-campo confuso e uma vantagem ofensiva para o adversário.

O mesmo pôde ser visto contra o Canadá sob o comando de Varas, que até admitiu ter transmitido confusão aos jogadores.

“A tradução das ideias não foi clara o suficiente porque você não deve ficar estático e não deve passar a bola só por passar a bola”, disse Varas após a partida. “Você está tentando acelerar o jogo o mais rápido que puder.”

O segundo tempo de sábado viu uma melhora e um ligeiro aumento de intensidade pelos Estados Unidos. Apesar do gol do Canadá no minuto 58 que revelou erros defensivos de Tim Ream e Chris Richards, a seleção dos EUA conseguiu cortar o déficit pela metade com um gol de Luca de la Torre. O substituto Aidan Morris desempenhou um papel fundamental na construção da jogada, trabalhando precisamente no terço final, enquanto de La Torre fez bem em encontrar espaço. Mas, como há três meses, um surto de energia de 25 minutos e pequenos momentos de brilhantismo ofensivo nunca seriam suficientes para garantir uma vitória contra um oponente forte.

No final, a derrota de sábado quebrou ainda mais recordes indesejados para os americanos, perdendo para o Canadá em casa pela primeira vez em 67 anos. A derrota também quebra uma sequência invicta de 23 jogos contra seus rivais do norte, a mais longa sequência dos EUA contra qualquer adversário na história do time, de acordo com a Opta.

O que está claro é que com pouco menos de dois anos até que a nação seja co-anfitriã da Copa do Mundo, os EUA devem rapidamente começar a trabalhar no desenvolvimento de um estilo forte de jogo e identidade em campo. Fontes confirmaram à ESPN que Mauricio Pochettino deve ser nomeado o novo técnico nos próximos dias, dando um vislumbre de esperança para o futuro do time. O ex-técnico do Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea — rotulado por Ream como um “técnico de alta qualidade e alto nível” — tem muito trabalho pela frente. Pochettino — ou qualquer novo técnico do time americano — precisará explorar o potencial da considerada “geração de ouro” com um cronograma que não oferece nenhum teste real até o início da Copa do Mundo.

A combinação de amistosos, a Liga das Nações da Concacaf e a Copa Ouro permitirá que o novo chefe da seleção dos EUA forje uma unidade competitiva? A combinação certa de jogadores talvez esteja lá, mas a derrota para o Canadá provou que há uma ladainha de fraquezas que precisam ser abordadas se os co-anfitriões da Copa do Mundo de 2026 quiserem evitar cair para níveis ainda mais baixos historicamente.