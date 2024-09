Utah St. aceita convite para se tornar o 7º membro da reconstrução do Pac-12

A Utah State aceitou um convite para se juntar à Pac-12 e se tornar o sétimo membro da conferência recém-formatada, disseram fontes à ESPN na noite de segunda-feira.

A mudança ocorre em meio a um dia vertiginoso de realinhamento, em que o interesse do Pac-12 em algumas escolas da AAC foi rejeitado, a Mountain West esperava manter o compromisso de um membro importante, a Força Aérea, e a decisão da UNLV se tornou incerta depois que seu compromisso com o MWC no início do dia não foi formalizado.

A aceitação relatada do Utah State o tornaria a quinta escola do Mountain West a se juntar ao Oregon State e ao Washington State na reconstrução do Pac-12. O Utah State se juntaria ao Boise State, Fresno State, San Diego State e Colorado State, que anunciaram que estão indo para a liga.

O Utah State tem um programa de futebol sólido, tendo vencido um campeonato Mountain West em 2021. O Utah State chegou a 11 jogos de bowl desde 2011 e tem 16 participações em bowl em sua história. Está no Mountain West desde 2013.

Utah State também é uma escola de basquete talentosa, já que tem 24 participações em torneios masculinos da NCAA em sua história. Isso inclui participações em quatro dos últimos cinco torneios. (Esses quatro aconteceram ao longo de seis anos, e os Aggies estavam 26-8 em 2020 quando a pandemia de COVID-19 cancelou o torneio.)

Utah State surgiu como candidato no final de um dia agitado em que o Pac-12 tentava garantir seu futuro.

A saída da Mountain West deixa a liga com sete escolas, o que significa que será necessário fazer uma adição para continuar sendo uma conferência oficial.

