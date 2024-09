Valentina Shevchenko chocada com a quantidade de lutadores escolhidos contra ela no UFC 306: ‘Há algo errado com este mundo’

Valentina Shevchenko não guardou recibos, mas ficou definitivamente chocada ao ver quantos lutadores profissionais a escolheram na trilogia com Alexa Grasso no UFC 306.

Embora ela tenha vencido a maior parte da primeira luta até ser pega com uma finalização no final do quarto round e, então, por todos os relatos, merecedora de uma vitória na revanche, se não fosse por algumas pontuações controversas dos juízes, Shevchenko de alguma forma sentiu que estava sendo subestimada antes da terceira luta.

Foi por isso que ela sentiu a necessidade de pôr fim à sua rivalidade com Grasso, e o que resultou foi uma luta unilateral do início ao fim.

“Surpreendentemente para mim, muitos lutadores do UFC, muitos lutadores profissionais, quando tinham suas escolhas antes da nossa terceira luta, eles diziam ‘Grasso… oh Grasso’. Era meio unilateral”, disse Shevchenko ao MMA Fighting.

“Foi um pouco surpreendente para mim que eu aceitaria isso de pessoas que não sabem muito sobre artes marciais e elas só querem ver estupidez nos golpes, como [finding out] que tem um queixo mais forte, uma cabeça mais forte e não envolve muita técnica, muito QI de lutador, muito do caráter do lutador. Eu tiraria isso dessas pessoas, mas quando lutadores profissionais dizem isso, é como, oh meu Deus. Há algo errado com este mundo. Essa é outra razão pela qual eu tive que mostrar dominação. Eu tive que mostrar que sou superior em todos os campos.”

Grande parte do problema que Shevchenko identificou foi a maneira como sua trilogia com Grasso foi promovida, com a maior parte da atenção sendo dada ao seu oponente.

Shevchenko entendeu que o UFC 306 foi anunciado como uma “carta de amor ao México” com o card construído em torno da celebração do Dia da Independência Mexicana. Grasso também foi a única campeã mexicana competindo no evento, então dar mais destaque a ela fazia sentido.

Dito isso, Shevchenko não gostou de ter sido esquecida quando se tratou dos destaques das duas lutas anteriores.

“Quando constantemente, ao longo do ano, eles mostram os melhores momentos de um lutador e não mostram nada do outro lutador, mas as pessoas não assistem à luta completa”, lamentou Shevchenko. “Eles apenas veem esses pequenos clipes e apenas ouvem repetidamente. É como se fosse assim que a propaganda funciona. É como se [hard] para lidar com.

“Eu sabia, por exemplo, o que tinha acontecido na segunda luta, por exemplo, há uma combinação, 10 golpes bem-sucedidos do meu lado e um golpe do lado dela. A mídia para promover a nova campeã, para celebrar tudo, eles se livram de todas as minhas combinações bem-sucedidas e focam apenas nesta boa combinação dela. Eles repetem isso várias vezes. Pessoas que não assistiram à luta, e é triste, elas não assistem à luta — elas apenas ouvem e veem todos esses replays e começam a acreditar que é verdade.”

Para combater a pressão promocional em favor de Grasso antes do UFC 306, Shevchenko decidiu não deixar dúvidas dessa vez.

Ela superou Grasso em pé, derrubou-a oito vezes e acumulou mais de 16 minutos de tempo de controle na lona. Foi uma varredura limpa com placares unânimes de 50-45 em todos os níveis, enquanto Shevchenko derrotou Grasso e recuperou seu título peso-mosca do UFC.

“Eu sabia que, indo para essa luta, não poderia deixar isso acontecer de novo”, disse Shevchenko. “Eu não tinha outra escolha. Não deixe que ela tenha essas combinações bem-sucedidas, nem uma. É por isso que eu era mais rápido na trocação, ela não conseguia responder à minha trocação e eu quero mostrar minhas habilidades no jogo de chão porque ouvir todas as pessoas dizerem ‘Valentina, você é uma striker, você vai ficar toda trocando, você não tem wrestling.’ Eu não sei por que, mas eles achavam que ela poderia me superar no wrestling. Sim, definitivamente é por causa de uma finalização de sorte na primeira luta quando perdi meu cinturão e todos pensaram: ‘Você é apenas uma striker, você não tem um jogo de chão.’ Mas eu sou um artista marcial. Eu sou um lutador de MMA. Eu sou um lutador completo. Eu tenho que mostrar que você esquece, este é o meu jogo de chão.

“Não foi uma escolha para mim. Eles não me deixaram outra. Só para destruir completamente o plano de jogo de Alexa e mostrar que ela não pode fazer nada, nem na trocação, nem no wrestling, nem no grappling.”

Com Grasso derrotado e o título do UFC de volta, Shevchenko está feliz em deixar o passado para trás, e é por isso que ela não está citando ninguém pelo nome quando se trata dos lutadores que a enfrentaram.

Ela fica feliz em deixar o passado para trás, mas saiba que Shevchenko está sempre observando.

“Quando você vence a luta, você já passou por ela. Você nunca olha para trás”, disse Shevchenko. “Toda vez eu tento ver o melhor nas pessoas, o bem nas pessoas porque eu acho que isso é importante.

“Todos podem cometer erros. Se você não tiver uma chance de corrigir esses erros para as pessoas, como isso vai funcionar? Nunca vai funcionar. É por isso que não há confiança entre si. Eu dou às pessoas uma segunda chance.”