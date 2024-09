Valentina Shevchenko: ‘Todo mundo sabe’ que venci Alexa Grasso em revanche antes da trilogia no UFC 306

Valentina Shevchenko acredita que está caminhando para sua histórica luta da trilogia com Alexa Grasso, com a série empatada em uma vitória cada.

As pesos-moscas se encontram na primeira trilogia para mulheres na história da empresa no co-evento principal do UFC 306, que acontece em 14 de setembro no Sphere em Las Vegas com o título de 125 libras de Grasso em disputa. Shevchenko busca recuperar o campeonato que perdeu para Grasso no UFC 285 em março de 2023.

Na revanche no Noche UFC em setembro de 2023, Grasso e Shevchenko fizeram um clássico instantâneo, mas a luta terminou empatada.

Grasso deu conselhos a Shevchenko sobre como abordar o terceiro encontro em outras entrevistas, mas Shevchenko está totalmente confiante de que o que ela fez na segunda luta foi o suficiente para garantir a vitória.

“Lendo entre os golpes, significa algo como, ‘OK, OK, Valentina, se eu ficar do meu lado do octógono e você jogar o seu jogo, estarei segura e não perderei meu cinturão’, então ela espera que eu fique do meu lado e ela está do lado dela, e nós vamos fazer [a] shadowbox, ou algo assim”, Shevchenko disse ao MMA Fighting. “E ela dirá: ‘OK, eu sou uma campeã, ainda vou ter [the] cinto’, é tão engraçado.

“Mas, falando sério, você sabe por que estamos falando da terceira luta? É só porque a segunda luta — todo mundo viu a luta, todo mundo sabe, todo mundo ficou muito surpreso por causa do erro e do engano de um juiz, o que ele fez e se [were not for him]todos viram que eu era o vencedor dessa luta. Eu fiz o suficiente para vencer a luta, tipo três rounds dos cinco. Foi o suficiente para vencer a luta. É só a razão pela qual estamos falando sobre nossa trilogia.

“Tudo [that] Eu fiz, funcionou, tudo, o que eu fiz na segunda luta, toda a minha estratégia, funcionou. Então eu não sei, talvez ela estivesse muito envolvida com o treinamento do The Ultimate Fighter e, como [then]eles estão tentando treinar em todos os lugares, mas isso é bom. Isso é bom. Acho que também é interessante para as pessoas ouvirem e verem ela de outros lados, também.”

Shevchenko, de 36 anos, vem competindo no mundo dos esportes de combate por uma grande parte de sua vida, incluindo 28 lutas profissionais de MMA — 16 das quais ocorreram no UFC. Shevchenko construiu um legado como uma das maiores lutadoras femininas da história da promoção, e muitos acreditam que seu conjunto de habilidades ainda é bom o suficiente para vencer a maioria das lutadoras, mas questionam se ela pode derrotar a campeã mais jovem e emergente.

Shevchenko prospera com as pessoas duvidando dela depois de entrar em muitas lutas passadas com um enorme ressentimento. Enquanto ela se prepara para enfrentar Grasso pela terceira vez, a abordagem de Shevchenko envolve colocar pressão em sua oponente, mas não sobre si mesma antes que isso aconteça.

“É interessante, mas cada vez, cada campo de treinamento, é diferente”, disse Shevchenko. “Cada semana de luta é diferente, e mesmo comparando uma das melhores lutas que tive, cada vez foi diferente, como eu me senti. Mas eu sei com certeza que, em termos [of]fazendo [a] declaração, faça uma das maiores lutas, é muita pressão sobre seus ombros. Não é bom e às vezes faz você congelar e você não consegue fazer nada.

“E dessa vez, eu apenas me preparo o melhor que posso e meu treinador Pavel Fedotov, ele estava trabalhando tão bem comigo… mentalmente, fisicamente, tudo, e você sabe, o objetivo para mim agora é apenas mostrar uma luta incrível, uma das maiores lutas. Apenas ir lá e me mostrar, mostrar ‘The Bullet’, qual é a velocidade, qual é o poder e simplesmente sem parar, apenas seguir em frente, em frente até o fim. É isso que eu tenho. Este é o meu chip agora, o programa que tenho na minha cabeça.”