Vanna White temia que não faria química com Ryan Seacrest

Vanna White teve alguns temores em sua nova parceria com Ryan Seacrest para “Wheel of Fortune”… dizendo que temia que os dois não tivessem química.

O apresentador de televisão de longa data discutiu o trabalho com Seacrest durante uma entrevista com Manhãs de domingo da CBS … explicando que mesmo conhecendo Ryan há décadas, ela não sabia se eles seriam compatíveis no palco.