Varas: USMNT não teve a “mentalidade” certa na derrota histórica para o Canadá

O técnico interino da seleção masculina dos Estados Unidos, Mikey Varas, disse que seus jogadores não tinham a mentalidade certa na derrota histórica por 2 a 1 para o Canadá no sábado, no Children’s Mercy Park, em Kansas City, Kansas.

Foi a segunda vitória do Canadá sobre a seleção masculina dos EUA em solo americano e a primeira em 67 anos.

“A mentalidade está nos jogadores. Eles sabem disso”, ele disse aos repórteres. “Nós falamos a verdade um para o outro. Eu amo esses caras. Mas eles sabem que a mentalidade de lutar, correr e se sacrificar, eu não posso fazer isso por eles. Isso é problema deles.”

Varas disse que não tinha respostas para a falta de mentalidade adequada.

“Não sou psicólogo, então não sei”, ele disse. “Senti que os treinamentos eram intensos. Eles eram agressivos. Mas quando o jogo chega, você tem que ir. E os jogadores são os que trazem isso. Os treinadores só podem te levar até certo ponto de uma perspectiva de mentalidade.”

Vindo de derrotas para o Panamá e o Uruguai na Copa América, os EUA perderam três jogos seguidos pela primeira vez desde 2015 contra o Brasil, México e Costa Rica. Uma derrota para a Nova Zelândia na terça-feira em Cincinnati resultaria na primeira sequência de quatro derrotas consecutivas dos americanos desde 2007.

“Em todo o campo hoje, nossa mentalidade simplesmente não estava lá”, disse o zagueiro Chris Richards.

Varas passou de assistente técnico para assistente técnico depois que Gregg Berhalter foi demitido após o péssimo desempenho do time na Copa América, onde a seleção masculina dos EUA foi eliminada de uma competição em casa na fase de grupos pela primeira vez na história.

Diante de uma multidão de 10.523 pessoas em um Children’s Mercy Park com pouco mais da metade de sua capacidade, Jacob Shaffelburg colocou o Canadá na frente no 17º minuto, após o passe de Tim Ream ter escapado de Johnny Cardoso. Jonathan David acrescentou seu 29º gol internacional no 58º minuto, quando Ream perdeu a bola na frente de seu próprio gol.

O meio-campista Luca de la Torre marcou seu primeiro gol pela seleção aos 66 minutos.

“Às vezes, simplesmente não éramos intensos o suficiente”, disse de la Torre.

Dado seu curto período no comando, Varas assumiu a responsabilidade de contribuir para a derrota de sábado, tentando introduzir novas ideias táticas.

“Acho que com a bola a responsabilidade é minha”, disse ele.

“Porque eu quero apresentar algumas ideias a eles e você nunca sabe como isso vai se traduzir do treinamento para o jogo depois de três sessões de treinamento. E eu perguntei a muitos deles, sabe, e se há um objetivo, quero dizer, isso é comigo. Ambos os objetivos porque quando você não tem muito tempo para trabalhar e quer jogar de uma certa maneira, isso cria confusão.

“Os jogadores vão assumir a responsabilidade pela qualidade da ação. A tradução das ideias não foi clara o suficiente porque você não deve ficar estático e não deve passar a bola só por passar. Você está tentando acelerar o jogo o mais rápido que puder.”

Não se espera que Varas lidere a equipe por muito tempo, com a ESPN relatando que Mauricio Pochettino concordou em se tornar o novo técnico da seleção masculina dos EUA, com um anúncio esperado para os próximos dias.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.