Veja Ailin Perez tremer visivelmente depois de não conseguir bater o peso para o UFC Paris

Ailin Perez está em péssimo estado um dia antes da noite da luta.

A desafiante do peso galo não só perdeu peso por meio quilo na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC Paris, como também estava visivelmente angustiada e tremendo ao subir na balança.

Veja o vídeo da pesagem de Perez abaixo, cortesia de La Sueur.

O peso oficial de Perez era de 136,5 libras, o que está acima do limite, mesmo incluindo o limite de uma libra para uma luta sem título. Sua oponente, Darya Zheleznyakova, atingiu com sucesso o peso de 135 libras.

O UFC confirmou mais tarde que Perez x Zheleznyakova está definido para prosseguir no peso catch, com Perez perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade.

Esta é a primeira vez que Perez perde peso em sua carreira profissional de 12 lutas. A lutadora argentina venceu três lutas seguidas desde que perdeu sua estreia no UFC para Stephanie Egger no peso pena, e atualmente é a 15ª posição do peso galo no MMA Fighting Global Rankings.