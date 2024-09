Venda de camisetas de Ronaldo Lopes impulsiona comércio local em Penedo

Com a popularidade crescente do prefeito Ronaldo Lopes (MDB), produtos personalizados como camisetas e copos térmicos estão movimentando o comércio em Penedo. Empresários como Quinho Reis, dono da Ícone, uma loja localizada na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, próximo ao Colégio Estadual, têm aproveitado a demanda pelos itens que remetem à campanha de reeleição do prefeito.

Quinho, conhecido por seu trabalho no setor de impressos e pela venda de pães de alho, viu na procura por camisetas e copos com o número 15 uma oportunidade de negócio. “Assim que começaram a falar dos produtos, muita gente já veio atrás. A procura está crescendo, o que mostra o quanto Ronaldo Lopes é querido pela população”, destaca o empresário, que também tem experiência em eventos de sucesso na cidade, como a Festa Club.

Embora as vendas tenham começado há pouco tempo, as camisetas e copos personalizados já têm gerado movimento na loja, tudo isso devido a Grande Caminhada do 15 que acontecerá no próximo domingo (15).

É interessante observar como o empreendedorismo em Penedo tem se fortalecido através de ideias criativas, especialmente no cenário político. A venda de produtos personalizados, como camisetas e copos térmicos, em apoio à candidatura de Ronaldo Lopes, exemplifica como a política pode impulsionar o comércio local, gerando novas oportunidades de renda.

As lojas de roupas em Penedo também estão aproveitando o movimento da campanha de Ronaldo Lopes para faturar, com um aumento nas vendas de camisetas e adereços na cor vermelha, cor do candidato. Além disso, costureiras locais têm recebido diversas encomendas de eleitores que desejam personalizar suas próprias camisetas para demonstrar apoio, gerando uma fonte de renda extra e aquecendo ainda mais o comércio da cidade durante o período eleitoral.

A ícone está localizada em frente ao Colégio Estadual Comendador José da Silva Peixoto.