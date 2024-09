Venda de hotel do Chelsea autorizada pela Premier League – fontes

A Premier League autorizou a venda de dois hotéis pelo Chelsea por £ 76,5 milhões (US$ 101 milhões) para uma empresa irmã em um acordo que auxilia na conformidade com as regras de lucro e sustentabilidade (PSR) da divisão, disseram fontes à ESPN.

Nas contas do clube para o ano financeiro de 2022-23, publicadas em abril, foi revelado que o clube do oeste de Londres teve um prejuízo de £ 89,9 milhões, mas esse valor teria sido de £ 166,4 milhões se eles não tivessem vendido os hotéis Millennium e Copthorne adjacentes a Stamford Bridge.

O acordo significou que as duas propriedades mudaram de propriedade, da Chelsea FC Holdings Ltd para a BlueCo 22 Properties Ltd. Ambas as empresas são subsidiárias da holding do Chelsea, a BlueCo 22 Ltd.

Embora a UEFA e a Liga Inglesa de Futebol proíbam tais vendas, a Premier League permite que elas ocorram sujeitas a uma avaliação de seu “valor justo de mercado” de acordo com as regras de transações entre partes associadas da liga.

A ESPN pode revelar que, de acordo com fontes, esse processo já foi concluído e os negócios foram considerados dentro de uma margem aceitável em relação às estimativas de avaliação dos hotéis, caso tivessem sido vendidos a outro licitante.

Relatórios sugeriram que alguns dos rivais do Chelsea na Premier League estavam céticos sobre a validade das vendas e quaisquer complicações poderiam ter levado a novos questionamentos sobre as negociações do clube, bem como sua capacidade de cumprir as regras do PSR.

Todd Boehly e Clearlake Capital assumiram o Chelsea em maio de 2022. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

Sob o PSR, os clubes podem ter um máximo de £ 105 milhões em perdas em um período de três anos. Certos custos, incluindo gastos com infraestrutura e investimento em futebol feminino, podem ser deduzidos.

Uma fonte próxima à Clearlake Capital, proprietária majoritária do Chelsea, disse à ESPN que o clube está confiante em cumprir as regras tanto nas temporadas anteriores quanto no período contábil de 2024-25.

A Premier League votou sobre proibir ou não o tipo de transações para empresas irmãs em sua Reunião Geral Anual em junho, mas fontes disseram à ESPN que apenas 11 clubes apoiaram a proposta. Um mínimo de 14 votos era necessário para que a regra mudasse.