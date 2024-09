Verlander, do Astros, arrasou novamente — Retornou da lesão muito cedo

HOUSTON — Justin Verlander ficou fora quase dois meses neste verão por causa de uma lesão no pescoço.

Após seu último começo difícil na sexta-feira à noite, na vitória de Houston por 9 a 7 sobre os Angels, o destro de 41 anos disse que deveria ter levado mais tempo para se recuperar.

“Acho que me recuperei da lesão no pescoço um pouco rápido”, disse ele. “Obviamente, conheço a programação, conheço o calendário e quero ser um trunfo para este time e, para isso, preciso ser capaz de lançar e descobrir onde estou. Obviamente, os resultados não foram bons, mas não há nada que você possa fazer além de tentar lançar.”

Verlander cedeu oito rebatidas e seis corridas em 4⅔ innings. É a terceira vez em quatro partidas em que o vencedor do prêmio Cy Young por três vezes cedeu oito rebatidas e pelo menos cinco corridas.

Suas dificuldades levaram alguns a especular que ele poderia ficar de fora da lista de playoffs dos líderes da Liga Americana Oeste, cujo número mágico caiu para quatro com a vitória de sexta-feira.

O técnico Joe Espada desviou o assunto quando perguntado após o jogo se ele achava que Verlander poderia ajudar o time na pós-temporada.

“Eu falei com vocês todos os dias”, ele disse. “Não vou entrar em implicações de playoff. Estamos tentando chegar aos playoffs, certo? E estamos tentando colocar esses caras em uma posição de sucesso para que possamos chegar aos playoffs.”

Verlander entrou para a lista de lesionados em 15 de junho e retornou em 21 de agosto. Ele venceu apenas uma das seis partidas desde seu retorno e não lançou por mais de cinco innings em nenhuma dessas partidas.

“Não tenho estado bem desde que voltei, então é difícil”, disse ele. “Mas já tive períodos difíceis na minha carreira antes [and] só preciso encontrar uma maneira de superar isso.”

Imagens de Troy Taormina-Imagn

Verlander recebeu uma bela ovação ao sair do monte na sexta-feira à noite em sua última largada em casa desta temporada regular. Ele deu um tapinha no peito e acenou para a multidão antes de entrar no banco de reservas.

“Esses fãs conhecem o jogo, eles prestam atenção”, ele disse. “Eles sabem que estou lá fora, me esforçando e tentando dar tudo que posso. Eu trabalhei tão duro quanto humanamente possível, tentando me recuperar o mais rápido que pude da lesão e voltar lá, e para eles terem essa ovação depois de um dia tão difícil, sim, eles me tocaram.”

Verlander, que está em sua 20ª temporada na MLB, disse que esta tem sido uma das fases mais difíceis de sua ilustre carreira. Ele tem 4-6 com uma ERA de 5,55 em 16 partidas neste ano.

“Toda vez que eu arremessei, senti que estava meio que me aproximando de onde eu queria estar”, disse ele. “Mas não é nem perto de ser consistente. Você vê isso nos resultados. Nesse nível, a margem de erro é muito pequena. Os primeiros innings de hoje eu senti que estavam onde eu queria estar, onde eu estava meio que procurando, e então obviamente não foi ótimo depois disso.”

Quando questionado sobre a possibilidade de não ser incluído na lista dos playoffs, ele disse que “não é decisão dele”, antes de acrescentar que provavelmente voltou correndo para tentar ajudar o time em outubro.

“Eu vejo o calendário, sei que época do ano é”, ele disse. “É por isso que eu tive que voltar e tentar me encontrar… sentado ali, tentando me dar tempo, não era possível. Eu precisava descobrir onde eu estava. Foi difícil. Foi uma lição difícil. Mas eu não me arrependo. Eu quero aparecer para esses caras. Eu quero estar lá.”