Vice-presidente de medicina dos Chiefs: Van Noy, do Ravens, esperou 12 minutos para ser atendido

KANSAS CITY, Missouri — O linebacker do Baltimore Ravens, Kyle Van Noy, esperou 12 minutos para ver um oftalmologista quando sofreu uma lesão no olho durante o jogo da semana passada contra o Kansas City Chiefs porque o médico estava sentado nas arquibancadas e precisava de tempo para ir ao vestiário, disse o vice-presidente de medicina esportiva e desempenho do Chiefs, Rick Burkholder.

“Não é obrigatório na NFL ter um oftalmologista ou um dentista nas arquibancadas”, disse Burkholder. “Fazemos isso como uma cortesia para ambas as equipes. … Quando ele caiu, eu fui lá porque pensei que ele tinha uma lesão na cabeça ou no pescoço e esperei [Ravens medical personnel]. Perguntei ao médico deles se eles precisavam de um oftalmologista. Eles não precisavam na época, eles o avaliaram e então, quando eles quiseram um oftalmologista, nós ligamos para as arquibancadas e tiramos o oftalmologista do vestiário em 12 minutos. Então, houve um intervalo de tempo de 12 minutos quando fomos alertados sobre ele.”

No início desta semana, Van Noy criticou a equipe médica dos Chiefs pela falta de urgência no tratamento de seu osso orbital fraturado. Um porta-voz da NFL disse na quinta-feira à noite que a liga revisou o caso com as equipes médicas dos Chiefs e dos Ravens e “está confortável que ele recebeu o tratamento adequado”.

Na sexta-feira, Van Noy se recusou a discutir seu tratamento em Kansas City.

“Obviamente tenho muito a dizer sobre isso, mas, ao mesmo tempo, não faz sentido continuar indo e voltando: ‘Você está certo, ou eu estou certo'”, disse Van Noy. “Estou focado apenas nos Raiders [and] animado para potencialmente jogar.”

Burkholder disse que trocou mensagens de texto com o técnico dos Ravens, John Harbaugh, e com a equipe médica de Baltimore na tentativa de dissipar quaisquer ressentimentos.

“Eu respeito Kyle como jogador e estou bem chateado que ele tenha ficado chateado”, disse Burkholder. “Sinto muito que ele tenha ficado chateado e acho que resolvemos isso com os Ravens por meio do técnico [Harbaugh] e eu, e ambas as organizações respeitam o processo.”

