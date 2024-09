Victor Osimhen se junta ao Galatasaray por empréstimo após exílio no Napoli

Victor Osimhen se juntou ao Galatasaray por empréstimo de uma temporada do Napoli, anunciou o clube turco na quarta-feira.

O Galatasaray pagará € 6 milhões (US$ 6,65 milhões) líquidos ao internacional nigeriano de 25 anos pela temporada 2024-2025, informou o clube em um comunicado, com o Napoli acrescentando que o acordo dura até o final de junho.

Osimhen assinou uma extensão de contrato com o clube italiano em dezembro passado até 2026, com uma cláusula de rescisão de € 130 milhões.

O Napoli também chegou a um acordo com Osimhen, o que significa que eles mantêm a opção de estender seu contrato até 2027, disse o clube da Série A em um comunicado.

Osimhen, de 25 anos, foi alvo de considerável interesse de transferência de toda a Europa neste verão, mas as tentativas do Chelsea e do Paris Saint-Germain de contratar o atacante não deram em nada e ele garantiu uma transferência temporária para a Super Lig turca.

O internacional nigeriano também foi fortemente ligado ao Al Ahli, com fontes dizendo à ESPN que o Napoli aceitou uma oferta de € 80 milhões (US$ 88,5 milhões) do time da Saudi Pro League, mas Osimhen expressou dúvidas sobre deixar o futebol europeu.

Osimhen não foi incluído no elenco oficial de 23 jogadores de Antonio Conte para a Série A nesta temporada, com a transferência para o Galatasaray oferecendo a ele um caminho de volta ao time principal.

Embora as janelas de transferência em muitas das principais ligas da Europa tenham fechado na semana passada, a janela de transferências na Turquia está aberta até 18 de setembro.

Osimhen ingressou no Napoli em 2020 e jogou 133 partidas pelo clube da Série A, marcando 76 gols.

Victor Osimhen chegou a Istambul na manhã de terça-feira. Islam Yakut/Anadolu via Getty Images

Em 2022-23, ele ajudou o time a vencer seu primeiro Escudete desde 1990, marcando 26 gols naquela temporada, embora sua produção tenha diminuído na temporada 2023-24, afetada por lesões, quando o Napoli terminou em 10º lugar.

O Galatasaray está na reformulada Liga Europa desta temporada, sob o comando de Okan Buruk.

O clube de Istambul venceu todos os três jogos do início da temporada 2023-24, ficando um ponto atrás do Fenerbahçe de José Mourinho e com um jogo a menos.

Informações de James Olley, da ESPN, e da Reuters contribuíram para esta reportagem.