Vídeo: Colby Covington coloca o rapper Lil’ Pump para dormir com um mata-leão brutal

A última vitória por finalização de Colby Covington no UFC foi com um mata-leão contra Jonathan Meunier em 2016, mas ele retomou esse movimento para um novo vídeo que fez com o rapper Lil Pump.

Por alguma razão, um grande número de atletas e influenciadores que não são artistas marciais mistos treinados adoram sentir como é ser estrangulado por um lutador profissional. Então Covington obviamente concedeu o desejo de Lil Pump quando aplicou uma submissão para colocar o rapper de 24 anos para dormir.

No vídeo, o três vezes desafiante ao título do UFC aplica o estrangulamento e inicialmente usa uma pegada Gable para finalizar, mas Lil Pump acaba batendo no próprio peito em vez do braço de Covington para indicar que terminou.

Então Covington muda para o mata-leão mais tradicional com os braços em volta da cabeça e pescoço de Lil Pump para garantir a submissão. Um momento depois, o rapper cai inconsciente do mata-leão e Covington finalmente solta o golpe quando é informado de que Lil Pump está fora.

“Olhe para os olhos dele”, disse Covington no vídeo. “Ele está fora.”

Lil Pump logo é revivido com um olhar de confusão em seu rosto que eventualmente dá lugar a um sorriso quando ele percebe o que aconteceu. Ele também postou o vídeo em sua mídia social com um comentário sobre ser sufocado por Covington.

“Não perca meu próximo stream de kick Está ficando mais louco a cada dia”, escreveu o rapper em sua conta do Instagram. “Não tente fazer isso em casa. Fui colocado para dormir.”