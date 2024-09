Vídeo da pesagem do UFC Paris – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC Paris, todos os 28 lutadores do card da luta de sábado sobem na balança na manhã de sexta-feira em Paris. Assista à pesagem cerimonial acima, cortesia do UFC.

Na luta principal, Benoit Saint Denis e Renato Moicano se enfrentam em um duelo de favoritos dos torcedores do peso leve. Ambos são conhecidos por lutas emocionantes e finalizações emocionantes, e podem estar um passo mais perto da disputa pelo título com um desempenho impressionante na Accor Arena. Saint Denis atualmente ocupa a 14ª posição, com 155 libras, no MMA Fighting Global Rankings, com o mais experiente Moicano duas posições à frente, na 12ª posição.

Os headliners não podem pesar mais de 156 quilos, o limite máximo para uma luta de peso leve sem título.

Na co-luta principal, Nassourdine Imavov e Brendan Allen não podem pesar mais do que 186 libras, limite máximo para uma luta sem título dos médios. Imavov é o 7º peso médio do MMA Fighting, à frente de Allen, que está empatado na 8ª posição.

Assista abaixo os destaques oficiais da pesagem das 2 lutas principais.

A pesagem oficial do UFC Paris está marcada para começar às 3h ET.

A pesagem cerimonial acontece às 12h (horário do leste dos EUA) e pode ser assistida acima.

Cartão Principal (ESPN+ às 15h (horário do leste dos EUA))

Renato Moicano vs. Benoit Saint Denis (156)

Nassourdine Imavov (186) x Brendan Allen (186)

William Gomis vs. Joanderson Brito (146)

Kevin Jousset (169) x Bryan Battle (170)

Morgan Charrière x Gabriel Miranda

Fares Ziam (156) x Matt Frevola (156)

Card Preliminar (ESPN+ às 12h (horário do leste dos EUA))

Ion Cutelaba (205) vs. Ivan Erslan (206)

Oumar Sy (205) vs. Da Un Jung (205)

Ludovit Klein x Roosevelt Roberts (155)

Taylor Lapilus x Vince Morales (135)

Daria Zheleznyakova (135) vs. Ailin Perez (136,5)*

Daniel Barez (125) vs. Victor Altamirano

Nora Cornelle vs. Jaqueline Cavalcanti (135)

Bolaji Oki (156) vs. Chris Duncan