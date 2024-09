O vídeo da pesagem do UFC Vegas 97 apresenta 24 lutadores subindo na balança na manhã de sexta-feira em Las Vegas. Assista a uma transmissão ao vivo das pesagens oficiais da manhã acima, cortesia da Ag. Fight.

No evento principal, Gilbert Burns e Sean Brady devem fazer o limite de luta sem título dos meio-médios de 171 libras. Um desafiante ao título do UFC, Burns perdeu lutas consecutivas nas mãos de Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. Brady se recuperou de uma derrota para Muhammad com uma finalização no terceiro round de Kelvin Gastelum em dezembro.

Assista abaixo aos destaques da pesagem das duas principais lutas.

A pesagem oficial do UFC Vegas 97 começa às 12h (horário do leste dos EUA).

Assista à pesagem ao vivo acima.

Card principal (ESPN+, 19h00 horário do leste dos EUA)

Gilbert Burns contra Sean Brady (171)

Jéssica Andrade (125,5) vs. Natália Silva (124,5)

Steve Garcia (145,5) x Kyle Nelson (148,5)*

Matt Schnell (135) contra Cody Durden (135)

Trevor Peek (155) x Yanal Ashmouz (154,5)

Card Preliminar (ESPN+, 16h00 horário do leste dos EUA)

Rongzhu (155,5) x Chris Padilla (154)

Isaac Dulgarian (145,5) x Brendon Marotte (145)

Felipe dos Santos (124.5) vs. Andre Lima (125.5)

Yizha (144,5) vs. Gabriel Santos (146)

Jaqueline Amorim (115.5) vs. Vanessa Demopoulos (116)

André Petroski (185,5) vs. Dylan Budka

Zygimantas Ramaska ​​​​(145,5) vs. Nathan Fletcher (145)

*perdeu peso