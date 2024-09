Vídeo do UFC 306: a primeira olhada do Sphere mostra uma parede de vídeo espetacular e um holograma de Dana White

Dana White e o UFC estão prontos para entregar um show para todas as idades.

O CEO do UFC prometeu que o evento UFC 306 desta noite, que acontece no Sphere de última geração em Las Vegas, será lembrado como o maior show da história dos esportes. Dezenas de milhões de dólares foram investidos na produção e, de acordo com uma primeira olhada fornecida pela ABC News, o evento pode muito bem corresponder ao hype.

Assista abaixo à primeira análise da ABC News sobre a preparação do UFC 306.

A repórter da ABC News no local, Jaclyn Lee, chamou a visão de “de cair o queixo” e envolvente, com a tela Sphere sendo descrita como “40 vezes maior do que o típico IMAX”. Os assentos do público também são programados para vibrar junto com a ação dentro do octógono.

Para comemorar o fim de semana do Dia da Independência do México, o UFC 306 também está sendo apelidado de “Noche UFC” e apresenta uma escalação com vários lutadores de ascendência mexicana, incluindo a campeã peso-mosca Alexa Grasso, que luta contra Valentina Shevchenko em uma luta trilogia no evento co-principal. O show também deve incluir uma série de curtas-metragens, celebrando a história dos esportes de combate mexicanos.

Os participantes do show desta noite também serão recebidos em inglês e espanhol por um holograma do próprio White, que pode ser visto abaixo.