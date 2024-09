Vídeo: Irene Aldana sofre corte horrível na testa durante derrota para Norma Dumont no UFC 306

Irene Aldana passou três rounds no octógono com Norma Dumont no UFC 306, mas parecia que ela estava brigando com Jason Voorhees apenas um dia depois de Sexta-feira 13.

Um choque de cabeças abriu um corte horrível na cabeça de Aldana que fez sangue escorrer para os olhos enquanto ela continuava limpando o rosto enquanto tentava montar uma revanche contra Dumont. Apesar de um esforço valente, Aldana simplesmente não conseguiu fazer o trabalho com Dumont vencendo por decisão unânime.

Embora a derrota provavelmente tenha doído o suficiente, Aldana teve que ir aos bastidores para tratar seu corte, com o CEO do UFC, Dana White, exibindo uma foto do corte horrível antes que ela recebesse atendimento médico.

O Dr. Greg Hsu — médico e cirurgião da equipe do UFC — deu um passo adiante e postou um vídeo que o mostrava movendo o corte ao redor da cabeça de Aldana antes de finalmente costurá-la.

O vídeo definitivamente não é para os fracos, pois Hsu mostra o quão profundo foi o corte na cabeça de Aldana.

O próximo slide mostra o resultado, com Hsu literalmente costurando a testa de Aldana novamente após os danos causados ​​pela luta.

É seguro assumir que Aldana precisará de uma cirurgia plástica em um futuro não muito distante para garantir que aquele ferimento semelhante a um facão não a deixe com uma cicatriz permanente na testa.