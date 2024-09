Vídeo mostra Carly Gregg supostamente cometendo o assassinato de sua mãe

Reproduzir conteúdo de vídeo





Uma menina de 15 anos do Mississippi foi acusada de assassinar sua mãe – e os eventos que levaram ao tiroteio fatal foram capturados pelas câmeras – bem como os gritos arrepiantes da vítima misturados com tiros.

Confira a filmagem… que começa com Carly Gregg com uma camisa do Nirvana espreitando pela casa dela. A certa altura, Gregg espiou a cozinha enquanto segurava algo nas costas, que mais tarde revelou ser uma pistola Magnum .357.

Ela então saiu do quadro para outra parte da residência antes que vários tiros pudessem ser ouvidos junto com sua mãe, Ashley sorridentegritando de dor.

Gregg voltou calmamente para a cozinha com o celular de Smylie, mandando uma mensagem para o padrasto, Saúdepara atraí-lo para casa.

Quando Heath chegou lá, Gregg supostamente atirou no ombro dele enquanto os dois lutavam pela arma. Heath conseguiu arrancar a arma de fogo de Gregg, que fugiu do local, mas logo foi preso e acusado do assassinato de Smylie e outros crimes graves.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ