Vídeo mostra garça-real devorando rato inteiro do Central Park

A garça-real pode ser a resposta ao infame problema crescente dos ratos em Nova York… matando um roedor ao se banquetear com ele – inteiro – no Central Park.

O vídeo da festa selvagem está se tornando viral online… com os usuários do Reddit quase perdendo o controle com a demonstração gráfica de predador vs. presa.

Garça azul do Central Park devora rato da cidade inteiro

Assista ao vídeo… de acordo com o postador original, o incidente de cair o queixo ocorreu no sábado, enquanto eles faziam ioga no parque com um amigo – e se viram assistindo a uma cena que descreveram como “dinossauro”.

O pássaro traz o rato mortalmente ferido em seu bico – e começa a engolir a pobre criatura em uma série de goles – com o contorno do roedor aparecendo na garganta do pássaro, semelhante a uma cobra devorando lentamente sua presa!

O autor da postagem original brincou … “A batalha não foi boa para o rato e o processo não foi agradável para os fracos de coração.”

As garças-reais são bastante comuns em Nova York, então talvez a cidade possa colocar essas aves para trabalhar.

Embora a garça normalmente prefira ir atrás de peixes… a espécie muitas vezes também caça uma variedade de presas menores – incluindo répteis, pequenos mamíferos e até pássaros menores.