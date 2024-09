Vídeo: Sean O’Malley e Merab Dvalishvili falam mal durante confronto acalorado após coletiva de imprensa do UFC 306

Sean O’Malley e Merab Dvalishvili não tiveram a chance de se aproximar muito após a coletiva de imprensa pré-luta do UFC 306 porque tanto o campeão quanto o desafiante tinham muito a dizer.

Após uma animada sessão de perguntas e respostas no palco, O’Malley tirou seu paletó — o mesmo que Dvalishvili tirou dele no UFC 288 — e marchou em direção ao oponente, com o CEO do UFC, Dana White, garantindo que ninguém chegasse muito perto.

O’Malley imediatamente começou a gritar com Dvalishvili e parecia que ele estava prometendo um nocaute, que é a mesma previsão que ele fez durante a coletiva de imprensa.

“Acho que vou fazer do jeito que sempre faço”, disse O’Malley sobre a maneira como planeja finalizar Dvalishvili. “Vou colocar o rosto desse cara em primeiro lugar.”

Mais tarde, na coletiva de imprensa, quando O’Malley disse que precisava de um nocaute para se aproximar de uma possível transição para o boxe com uma possível luta contra Gervonta “Tank” Davis, foi Dvalishvili quem respondeu.

“Continue sonhando”, gritou Dvalisvhili. “Ninguém me nocauteou ainda. Continue sonhando, Sean O’Malley. Você não nocauteia Chito Vera [in your last fight].”

Isso lhe rendeu uma resposta sarcástica de O’Malley, que o lembrou de como ele ganhou o título peso galo do amigo e companheiro de equipe de Dvalishvili, Aljamain Sterling.

“Eu nocauteei Aljo, não foi?”, disse O’Malley. “Foi muita sorte. Eu continuo tendo sorte. É uma loucura. Em todas as lutas eu tenho sorte… De alguma forma, de alguma forma, eu tenho sorte.”