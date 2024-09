Vídeos do Bellator London, resultados: Sara Collins brutaliza Leah McCourt na luta da desafiante nº 1

O Bellator retornou a Londres na noite de sábado, e os moradores locais foram perfeitos até o evento principal no OVO Wembley.

Com uma luta pelo título dos médios entre Johnny Eblen e Fabian Edwards cancelada poucos dias antes do show, Leah McCourt x Sara Collins foi elevada à vaga do evento principal. A vencedora potencialmente ganhará uma chance contra a campeã peso-pena do Bellator, Cris Cyborg, que enfrenta a rainha do PFL Larissa Pacheco em uma superluta no mês que vem na Arábia Saudita, e Collins aproveitou ao máximo a oportunidade.

Collins quase nocauteou McCourt com uma direita brutal no começo do primeiro round, mas McCourt de alguma forma sobreviveu ao choque. Collins manteve o ataque e fez a transição para as costas, indo imediatamente para o mata-leão. McCourt tentou lutar contra as mãos, mas foi forçado a bater na marca de 2:25.

“Cyborg, estou chegando”, disse Collins após a vitória, com um sorriso no rosto.

O co-evento principal viu o inglês Simeon Powell cavando fundo para sair vitorioso contra o peso meio-pesado brasileiro-alemão Rafael Xavier. Xavier começou forte no começo e balançou Powell duas vezes no round de abertura, acertando um chute frontal no queixo e uma mão esquerda nos segundos finais do round, mas Powell sobreviveu ao susto. Os dois se envolveram em uma batalha de trocação acirrada com golpes de mão acertados nos rounds seguintes, com Powell emergindo vitorioso por decisão dividida.

O companheiro de equipe de Powell, Luke Trainer, manteve sua sequência viva no octógono do Bellator com uma finalização rápida sobre Laurynas Urbonavicius, derrubando o novato na promoção com uma esquerda e jogando-o no chão antes de pegar as costas e aplicar o mata-leão para forçar o toque em pouco mais de quatro minutos, melhorando para 6-1 sob a bandeira da empresa.

O treinador citou o campeão meio-pesado do Bellator, Corey Anderson, em sua entrevista pós-luta.

“Sr. Corey Anderson, mantenha meu cinturão aquecido porque ano que vem eu vou atrás de você”, disse Trainer após a vitória. “Se vocês me fizerem passar por Karl Moore primeiro, eu o pego, e depois o Sr. Anderson. Meu cinturão, vamos lá.”

O veterano peso leve Marc Diakiese abriu o card principal para sua estreia no Bellator, 10 meses após deixar o UFC com uma vitória sobre Kaue Fernandes, e dominou Tim Wilde ao longo de 10 minutos com golpes superiores e quedas bem cronometradas. Diakiese desacelerou no terceiro round, mas fez o suficiente nos dois primeiros rounds para vencer por decisão e comemorar sua primeira vitória no octógono circular em Londres.

Mike Shipman deu o destaque do card preliminar com uma joelhada enorme no rosto do novato promocional Eslam Abdul Baset, marcando sua terceira vitória consecutiva sob a bandeira do Bellator com uma interrupção no segundo round. Momentos antes, Joseph Luciano forçou Steven Hill a bater para um apertado anaconda choke no segundo estrofe.

Confira os acabamentos abaixo e clique aqui para ver os resultados completos do Bellator London.