Vince McMahon critica o próximo documento da Netflix ‘Deceptive’, ‘Mr. McMahon

Vince McMahon não está perdendo tempo criticando as documentações que serão lançadas em breve da Netflix, senhor. McMahon … com o ex-chefe da WWE detonando o projeto poucos dias antes de seu lançamento previsto.

O documento de seis partes estreia na plataforma da gigante de streaming no final desta semana – em 25 de setembro – e embora McMahon, de 79 anos, admita que ainda não viu a série, é evidente que ele está se preparando para um programa que o retrata em luz abaixo do ideal.

“Não me arrependo de ter participado deste documentário da Netflix. Os produtores tiveram a oportunidade de contar uma história objetiva sobre minha vida e o incrível negócio que construí, que foi igualmente repleta de emoção, drama, diversão e muita controvérsia e lições de vida”, disse McMahon em comunicado divulgado na tarde de segunda-feira.

Para sua informação, Vince concordou em fazer parte da série, sentando-se com os produtores diante das câmeras. Várias outras grandes estrelas do wrestling também participaram, incluindo Hulk Hogan , Dwayne “The Rock” Johnson , John Cena , “Pedra Fria” Steve Austin dar Paul “Triple H” Levesque genro de McMahon.

“Infelizmente, com base em um corte parcial inicial que vi, este documento fica aquém e segue o caminho previsível de fundir o personagem ‘Sr. McMahon’ com meu verdadeiro eu, Vine. O título e as promoções por si só tornam isso evidente.”